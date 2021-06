Maailma külastatavaimad veebilehed hakkasid täna järjest kättesaamatuks muutuma

Täna lõuna paiku hakkasid järjest mitmed maailma kõige külastatavamad veebilehed nagu Amazon, eBay, CNN, Valge Maja, Paypal, Reddit, Stackoverflow jt andma veateateid ja kasutajad ei pääsenud enam sisu juurde.

Need tuntud portaalid ei avanenud üldse või viskasid ette veateate:

Error 503 tähendab, et teenus on kättesaamatu ja probleemid on sisu serveeriva serveriga.

Täpsemalt põhjustas probleeme CDN - Content Delivery Network ehk teenus, mis väga suure koormusega veebilehtede teenindamist hajutada aitab. Downdetectori andmetel põhjustasid selle Fastly teenuse probleemid. Nende viimase staatuseuuenduse järgi on probleem leitud ja asutud seda kõrvaldama. Suurimad veebisaidid on samuti hakanud eetrisse tagasi ilmuma.

Seega kui praegu mõni tuntud teenus ootamatult ei avane, pole võib-olla põhjus just sinu arvutis - tegemist on ülemaailmse tõrkega.