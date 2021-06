Robotex Eesti online robotivõistlusel olid edukad Saue ja Pikavere kooli noored

Reedel, 4. juunil toimunud Robotex Eesti leidis sel aastal aset esmakordselt online-võistlusena. Võistlusstuudio oli ehitatud TalTechi aulasse ning osalejad võistlesid oma kodus või koolis videosilla vahendusel.

Vaatajatel oli võimalik võistlust jälgida Elisa Stage platvormil ja Robotexi Facebooki lehel.

Seekord võisteldi kahel alal, LEGO Sumos ja LEGO Joonejärgimises. Sumos astus võistlustulle 36 ning joonejärgimises 19 võistkonda.

Võistkondi osales 18 erinevast koolist ja huviringist, enim Saue Gümnaasiumist ja Pikavere Mõisakoolist. Üks meeskond võistles LEGO Sumos ka otse Ecuadorist.

LEGO Sumos võitis esikoha Pikavere Mõisakooli meeskond robotiga Matu, teine auhinnaline koht läks samuti Pikavere kooli meeskonnale robotiga “PM-4” ning kolmanda koha pälvis Riin Alvin oma robotiga “Välk 3.0”. LEGO Joonejärgimise esikolmik kujunes järgmiselt: esimese koha sai Saue Gümnaasiumi meeskond robotiga “Kohuke”, teise koha Kuressaare Gümnaasiumi meeskond robotiga “Omikron”, kolmanda koha Kadrina Keskkooli õpetajate meeskond robotiga “Tuul ii”.

“Mitmes koolis toimus omamoodi väike festival, kus elati omadele kaasa ja jälgiti reaalajas kogu üritust. Kuigi tegemist oli Eesti võistlusega, siis osales siiski ka üks meeskond Ecuadorist. Mitte ainult õpilased, vaid ka õpetajad olid tulnud ennast proovile panema. Kadrina Keskkool oli välja pannud õpetajatest nii meeskonna kui naiskonna. Võistlejad olid hästi ettevalmistunud ja võitjaks saamine eeldas korralikku pingutust. On hea näha, et meie noorte tase robootikas on endiselt kõrge. Novembris kohtume juba nii publiku kui võistlejatega kogu maailmast rahvusvahelisel Robotex Internationali festivalil,” kommenteeris võistluse õnnestumist Robotexi tegevjuht Ave Laas.