Sonyl tulid välja uued juhtmevabad AWS kõrvaklapid WF-1000XM4

Sony tuli äsja välja oma uute juhtmevabade kõrvaklappidega WF-1000XM4, mis täiendab 1000x seeriat uue mudeliga. Uutes klappides on uus protsessor V1 ja Bluetoothi System on Chip. Need tagavad valdkonna ühe parima mürasummutuse, kulutades senisest vähem energiat. Kõrvaklappide aku kestab 8 tundi ja veel 16 tundi lisaks laadimiskapsli abiga. Klapid on varasemast 10% ja laadimiskarp 40% väiksemad.

Mõlemas kõrvaklapis on kaks müra tuvastavat mikrofoni, üks ettepoole suunatud ja üks tahapoole. Ümbritsevat müra, seal hulgas tuul, kuulatakse ja analüüsitakse, mille tulemuseks on müra ülitäpne summutamine.

WF-1000XM4 toetab suure eraldusvõimega heli juhtmevabalt tänu helidekodeerimistehnoloogiale LDAC. See tehnoloogia edastab umbes kolm korda rohkem andmeid (maksimaalse edastuskiirusega 990 kbps) kui tavaline Bluetooth-heli. Integreeritud protsessor V1 parandab helikvaliteeti ja vähendab moonutusi. Kasutades Edge-AId, suurendab DSEE Extreme (Digital Sound Enhancement Engine) tihendatud muusikafaile otseajas.

Kõrvaklappide otsad on valmistatud unikaalsest polüuretaanvahust, mis tänu tihedamale kokkupuutele kõrvaldab tühimikud heli isoleerimiseks ja müra vähendamiseks, samuti parandab kuulmekäigu haardumist stabiilsema sobivuse saavutamiseks.

Uutel klappidel on eelmistest tuttav Speak-to-Chat, mis peatab rääkima hakates muusika ja deaktiveerib mürasummutuse ning „Kiire tähelepanu“ funktsioonid, et helitugevust koheselt vähendada ja ümbritsevad helid sisse lasta. Adaptive Sound Control tunnetab kasutaja asukohta ning reguleerib ümbritseva heli seadeid. Kõrvaklappide kõrvast võtmisel peatub muusika lähedussensori abiga. Kõrva tagasi pannes hakkab muusika automaatselt samast kohast mängima.

Precise Voice Pickup tehnoloogia kombineeritud mikrofonide ja luusensoriga püüab käev-vabad kõne jaoks kinni vaid kõneleva inimese hääle. Uus luusensor tuvastab kõneleja hääle vibratsiooni, registreerimata ümbritsevat heli. Mürasummutus võimaldab ka mürarikkas olukorras niimoodi paremini kuulda.

Klappidel on IPX4 standardile vastav veekindlus (pritsmekindlus), puutetundlik juhtimine, Google’i Fast Pair ühenduvus, 360 Reality Audio kuulamiskogemus ja Qi standardi juhtmevaba laadimine.

WF-1000XM4 on saadaval musta ja hõbedast värvi korpusega ning hind tuleb ca 280 eurot. Mudel on saadaval alates 2021. aasta juunist.

Tehnilised andmed leiab siit.