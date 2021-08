Philips tuli välja oma esimese kerge peakomplektiga mängurile

Philips on kõrvaklappe juba ammugi teinud, kuid nüüd sisenetakse nõudlikule mänguri peakomplektide turule.

Peakomplekt on lisaseade, mille tähtsust sageli alahinnatakse. Ometi on selge heli ja kandmismugavus äärmiselt olulised, eriti pikkade mängusessioonide ajal. Mängud on muutunud sedavõrd rikkalikuks, keerukaks ja kaasahaaravaks, et sobivate mänguseadmete valik võib anda tugeva konkurentsieelise. Kaasmängijatega suhtlemist lihtsustav selge ja arusaadav heli ning hea mikrofon on võistkondlikes lahingu-, rolli- ja võrgu-rollimängudes kindlasti kasulikud. Ent selget heli vahendav ning mugavalt peas istuv komplekt on oluline ka tööalaste või isiklike hääl- ja videokõnede tegemisel.

Philips lisas mänguriseadmete valikusse esimese mängurile mõeldud peakomplektisarja, millel on kerged kõrvu katvad klapid, reguleeritav peavõru ja pehmendused. Valikus on kaks mudelit: Philips TAGH301BL ja Philips TAGH401BL.



TAG H401.

Philips TAGH301BL on lihtne juhtmega peakomplekt, millel lisaks reguleeritavale peavõrule tagavad selle sisemised pehmendused ja jahedad PU-vahuga kõrvakatted kandmisel pikaajalise mugavuse. Kõigest 211-grammise kaaluga on peakomplekt meeldivalt kerge.

Kasutamise hõlbustamiseks on komplektil 1,8 m juhe ja universaalne 3,5 mm pistik. Mängurite ja kontoritöötajate soovidele vastu tulles on lisatud hästi ligipääsetav multifunktsionaalne pult (koos vaigistusnupuga) ja muidugi on olemas ka varre otsas mikrofon.

Mõlema kõrvaklapi 40 mm neodüümdraiver ei tekita moonutusi ning esitab selget heli tugeva bassiga. Kõrvaklappide kinnine ehitus tagab hea heliisolatsiooni, mis on vajalik mürarikkas keskkonnas mängides, et kõrvalised segajad ei takistaks mängule keskendumist.

Philips TAGH401BL on mängurite tipptaseme komplekt. Professionaalne ja hea mainega helitehnoloogia Dirac HD/3D tähendab väga head helikvaliteeti koos helide täpse ruumilise paigutusega, mis tagab loomuliku ja selge kuulamiskogemuse. See funktsioon toimib Windowsiga arvutitel, mille kasutaja saab pärast tarkvara paigaldamist juhtida 3D- ja HD-tehnoloogiat otse peakomplekti puldist. Täpselt tasakaalustatud kuularid on abiks paljudes mängudes, et vastase tegevusele ennetavalt vastata ja teada saada, kust suunast täpselt heli tuleb.

250 grammi kaaluval kergel komplektil on reguleeritav peavõru, mis tagab muudetava kõrguse, pehmendused ja jahutavast PU-mäluvahust kõrvakatetega hea sobivuse ning terve pika mängusessiooni kestva kandmismugavuse. Peakomplekti kummalgi küljel on pulseeruv valgus ning seda saab mitut moodi kokku murda.

Juhtme pikkus on 2,5 meetrit ning selle otsas on lihtsalt ühendatav USB 2.0 pistik, mis võimaldab kasutada juhtme küljes olevat pulti helitugevuse muutmiseks ja mikrofoni vaigistamiseks. Samuti saab puldi abil valida, kas heli esitatakse stereo-, 3D- või HD-režiimis. Äkilise valju heliga vaheklipid ei ole enam probleem, sest helitugevust saab puldi abil kiiresti muuta.

Philips TAGH301BL ja Philips TAGH401BL on müügil alates 2021. aasta augustist soovitusliku jaehinnaga vastavalt 37.90 ja 59.90 eurot.