Pixel 6 mobiiliseeria tuleb välja Google´i enda poolt juba aastaid arendatud kiibiga

Kiibidefitsiidi ajal sai Google lõpuks valmis oma "süsteem-kivil" ehk SoC kiibi, millega murrab lahti teiste tootjate seatud piirangutest. Varem kasutas Googel Qualcommi kiipe. Uus oma riistvara tagab parema riistvaralise toe tehisinetellektile, kasutab Google´i enda välja arendatud kõnetuvastust ja kaameratehnoloogiat.

Uue kiibi nimeks on tensor ja see saab südameks Google Pixel 6 ja Google Pixel 6 Pro telefonidele. Lisaks saab seera täiesti uue kaamerakomplekti. See on ilmselt mõne periskoop-objektiiviga, sest Google´i avaldatud piltidel ei mahu enam kaamerad tavalisse õhukesse korpusse, vaid saavad küljelt küljeni ulatuva kogu laiuses kõrgendiku tagaküljel.

Pixel 6 ekraan saab olema 6,4-tolline, Pro mudelil 6,7-tolline. Mõlemal on ekraanialune sõrmejäljelugeja ning operatsioonisüsteemiks uusim Android 12.