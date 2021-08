AOC tõi välja oma kiireima mängurimonitori - 360 Hz

AOC mängumonitoride ja lisatarvikute bränd AGON by AOC tõi välja uue tootekategooria kõige nõudlikumale mängijale ja e-sportlasele - sarja AGON PRO. Esimene AGON PRO kategooria mudel on 360 Hz värskendussagedusega ehk üks maailma kiireimatest. 24,5-tollise (62,2 cm) diagonaaliga AGON PRO AG254FG kasutab kiiret IPS-paneeli, millel on Full HD resolutsioon ja 1 ms GtG reageerimisaeg. Lisaks toetab see Nvidia G-Synci koos NVIDIA Reflex Latency Analyzer´iga.

"E-spordi maailm on väga karm keskkond ning e-sportlased ja entusiastid vajavad parimat varustust, mis turul saada. Koostöö selliste legendaarsete meeskondadega nagu G2 Esports on andnud meile teadmise, mida professionaalid tahavad ja nende vajadusi silmas pidades kutsusime ellu AGON PRO," ütleb Stefan Sommer, AOC üleilmne turundusjuht.

24,5-tolline AGON PRO AG254FG on jõulise disainiga, mis on mõeldud parimatele mängijatele ja on saanud ka Red Doti disainiauhinna. Kolmest küljest äärteta disain on teadlikult minimaalne, et tähelepanu ei hajuks. Varjuk parandab nähtavust, kui turniiri ajal pimestavad mängijat eredad lavatuled. Monitori tagaküljel on tugevad jooned ja silmatorkavad aktsent-detailid AGON Light FX RGB valgustusega 14 valgustusrežiimiga ja kümnete tuhandete RGB valguskombinatsioonidega, mida saab kohandada spetsiaalse G-Menu tarkvara abil. AGONi logoprojektsioon lauale kuvari esiosal on väga efektne.

AG254FG 24,5-tollise monitori Full HD-eraldusvõime võimaldab GPU-l kasutada täit potentsiaali kiiruse ja kaadrisageduse osas. Tänu IPS-paneeli kasutamisele toetab e-spordi klassi kuuluv monitor 110% sRGB-katvust, mis tagab loomuliku värviedastuse ning pakub laia 178°/178° vaatenurka.

Lisaks on mudelil AG254FG-NVIDIA G-Sync protsessor, mille muutuva värskendussageduse vahemik on 1-360 Hz, mis kõrvaldab värina ja hakkimise, sobitades monitori värskendussageduse GPU kaadrisagedusega. Kui on probleem liikumise hägustumisega, kasutab NVIDIA Ultra Low Motion Blur tehnoloogia taustavalgustuse värelust, et vähendada liikumishägu ja pakkuda sujuvat visuaali.

Esimesena AGON by AOC monitoride seas on AGON PRO AG254FG varustatud Nvidia Reflex-tehnoloogiaga, mis vähendab süsteemi latentsust väga madalale tasemele. Nvidia Reflex-tehnoloogia integreerimisega saavad mänguarendajad kõrvaldada GPU renderdusjärjekorra ja vähendada protsessori koormust graafikaintensiivsete stseenide ajal. Lisaks suudab integreeritud Nvidia Reflex Latency Analyzer mõõta täpset aega hiireklikist ekraanil pikslite muutumiseni. Varem oli see võimalik ainult kaamerate ja eriseadmete abil.

Optimaalne kehahoiak on mängimisel ülioluline. AG254FG aitab kaasa ergonoomilise ning muudetava kõrgusega, pööratava, keeratava ja kallutatava jala näol. 4 pordiga USB-jaotur võimaldab mängijatel ühendada oma hiir ja klaviatuur otse monitoriga, samas kui 5 W stereokõlarid DTS-heliga pakuvad heli igapäevaseks kasutamiseks siis, kui kõrvaklappe ei vaja.

Monitori oma sätete seadistamiseks saab kasutaja valida komplektis oleva kaugjuhtimispuldi QuickSwitch või AOC G-Menu tarkvara oma arvutis. Täiendavate mängufunktsioonide hulka kuuluvad Dialpoint (ristsihiku pealekandmine), mis aitab mängijal täpsemalt sihtida; Frame Counter, mis näitab kaadrit/sekundis näitu igas nurgas; AOC Shadow Control-funktsioon, mis valgustab tumedaid alasid ilma ülejäänud ekraani mõjutamata ja vastupidi; AOC Game Color seadistus küllastustasemete muutmiseks ning kuus mängurežiimi eri mänguliikide jaoks (kolme neist saab kasutaja kohandada).

Esimene AGON PRO mudel, 24.5-tolline AGON PRO AG254FG on poodides alates septembrist 2021 tootja soovitusliku jaehinnaga 849 eurot.