Halvad harjumused, mis võivad sinu tööarvutile saatuslikuks saada ja kuidas neist hoiduda

Ükski sülearvuti pole igavene, aga kui selle tervise eest hoolt kanda, siis võib selle eluiga olla palju pikem, kui vaid garantiiaeg ja mõned aastad lisaks. Kui oled oma töövahendit hästi hoidnud, siis saab selle hiljem uuele ringile saata, kus masin töötab pikki aastaid mõnes koolis, lasterikkas peres või õpilase kodus. Siin on mõned lihtsad nipid, mida teha (ja ka mida mitte teha), et sülearvuti palju-palju aastaid vastu peaks. Ärisülearvutid on tavaliselt küll parema vastupidavusega, kui kodukasutaja seadmed, kuid ka neid võiks hoida korralikult.

Väldi ülekuumenemist

Kui sülearvuti on viisakalt kontorilaual, siis tavaliselt probleeme ei teki - õhk käib vajalikest avadest sisse-välja, tõsisemate tööde ajal lülitub sisse sisemine ventilaator ning protsessori ja muude komponentide ülekuumenemist pole põhjust karta.

Kui aga haarad arvuti koju või kohvikusse, töötad bussis istudes, masin süles (sest see on ikkagi SÜLEarvuti), siis võib juhtuda, et pehmel pinnal asuva korpuse jahutusavad kaetakse kinni ja õhk ei pääse enam nii hästi liikuma. Igasugune liigne kuumus on elektroonikale halb ja eriti just väga tihedalt transistore täis pikitud protsessorile. Oma kaitsemehhanismid on igal seadmel küll olemas, aga liigne kuumus tekitab ikkagi pikapeale kahju. Kui protsessori töötemperatuur tõuseb kriitilisele piirile, lülitub masin ennetavalt välja, kuid sinnani jõudes teed oma arvutile juba liiga, mida tasuks vältida.

Seega - ära hoia arvutit pikalt põlvedel, tee tööd kõvadel alustel, mis jätavad õhutusavad vabaks või veel parem - kasuta sülearvutialust, mis tõstab arvuti põhja kõrgemale. See aitab paremini jahutada.

Hoia arvuti puhtana

Tolm ja mustus pole mitte ainult ebameeldiv vaadata, vaid see mõjub ka ärisülearvuti tervisele halvasti. Mustusega levivad bakterid ei tee tõesti masinale midagi, kuid mustus takistab seadme normaalset tööd näiteks ventilaatorit ummistades (mis hakkab aeglasemalt tööle ja jahutab vähem) või ka klahve rikkudes. Kui oled puru klaviatuurile ajanud, siis võib see klahviservade vahelt sattuda klahvi alla, kus edasi klõbistades asub kulutama tavaliselt üsna peeneid ja õrnasid klahvikonstruktsioone. Mõni klahv võib niimoodi lakata töötamast juba enne, kui tehases katsetatud sajad tuhanded või miljonid klahvivajutused täis saavad. Kui kasutad äriklassi masinat, siis tavaliselt on klahvivahetus siiski üsna lihtne, aga milleks endale neid probleeme ja lisakulusid tekitada?

Puhtana hoidmiseks ära söö arvuti taga olles, hoia joogitopsid klaviatuurist piisavalt eemal, et neid kogemata ümber ajades vedelik klaviatuurile ei satuks ning puhasta ekraani, klahvistikku, ventilatsiooniavasid ja korpust regulaarselt. Ventilatsiooniavadest saab tolmu eemaldada harjakesega või suruõhuga, mida müüakse arvutipoodides väikeses balloonis. Suure tolmuimejaga ära pigem imema hakka, sest see võib mõne arvuti komponendi lahti tõmmata (klahvi, kõlari membraani või sisemise pistiku). Tolmu eemaldamist saab teha ka vastavas hoolduses, kus võetakse korpus lahti ning puhastatakse ära kogu sisemus.

Arvutikomponentidele ladestuv tolm võib samuti pikapeale ülekuumenemist põhjustada ning talvel kiire temperatuurimuutusega (õuest tuppa) niiskust koguma hakata.

Tõsta arvutit alati kahe käega ja hoia kotis eraldi

Ehkki sülearvutid on nii kerged ja õhukesed, et neid jaksab vabalt ühe käega üles tõsta, ära seda siiski tee. Nimelt on õhukeses korpuses peidus emaplaat ning väga kerge masina korpus võib pidevalt nurgast hoides hakata painduma, painutades ka sisemisi komponente ja kinnitusi. Pikapeale võivad tekkida mikropraod ning neist piisab, et arvuti töö üldse lõpetada.

Samuti tuleb ettevaatlikult suhtuda ka väga kitsaste raamidega ekraanidesse. Arvutikaant avades tuleks see lahti teha kas kahe käega nurkadest või ühe käega keskelt. Väändumise vastu pole arvutil suurt mingit kaitset, sest üliõhukese ekraani sisse ei saa panna küljekaitseid.

Kotti pistes kasuta alati eraldi kõva vaheseinaga sülearvutisahtlit ning ära pista sinna muid asju. Muidu võib näiteks kogemata ekraani ja klaviatuuri vahele pugenud pastakas ekraani katki teha, kui kotis olevat arvutit väljast survestatakse. Rääkimata näiteks võtmetest, mis kriimustavad ära arvuti välise külje.

Ühenda lisaseadmed sülearvutist lahti, kui neid ei kasuta

Kui arvuti USB pesas on mälupulk, väline SSD või ID kaardi lugeja, võta need küljest ära, kui arvutit ühest kohast teise tõstad või sülearvutiga ringi käid. Juba väike müks võib pordi emaplaadist lahti murda või tekitada pisipragusid, mis hiljem järgi annavad. Katkiste portide vahetamine võib mõnikord üsna kulukas olla.

Ära lase akut liiga tühjaks, ära hoia ka täiesti täis

Sülearvutite akud on on muutunud aja jooksul küll aina stabiilsemaks ja laadimine-tühjendamine nende eluiga väga suurelt ei mõjuta, kuid endiselt mõjuvad akule halvasti täiesti tühjaks tühjenemised ning samamoodi ka 100% täis olemine. Ehkki akut laadides vastavad sisemised kaitsed hoiavad ära ülelaadimise, pole akule siiski tervislik 100% laetuna seista. Täiesti tühjaks laadimine aga lühendab aku edaspidist tööaega.

Kõige parem on hoida sülearvuti aku kogu aeg mõõdukalt täis ja lülitada enne välja, kui täituvus nullile lähenema hakkab. Kogu aeg seinakontaktis hoida pole samuti hea, aeg-ajalt võiks tööd teha akutoitel, et aku saaks natuke tühjeneda.

Äriklassi arvutitel on võimalik akut vahetada, seega kui tunned, et see enam ei kesta piisavalt, lase asjatundjal varakult uus panna. Seegi pikendab hästi arvuti kasutusiga.

Tõmba juhtmeid lahti hellalt

Kui lauaarvuti toitejuhe võib aastaid seista ühes asendis, siis USB kaablid, sülearvuti toiteadapteri kaablid ja kõrvaklapijuhtmed saavad vatti iga päev. Lisaks kaablite endi eluea pikendamisele tuleb hellalt pistikupesadest väljatõmbamine kasuks ka sülearvutile. Ilmselt ei lõhu jõuline tõmme kohe ära ühtki otsa, kuid pidev väänamine murrab vastupanu mõnikord kiiremini, kui oodata julgeks.

NB.ee-st ostetud ärisülearvutid lähevad pärast ettevõttes kasutusaja lõppemist Greendice´i kaudu edasi uutele omanikele. NB.ee-st välja kasvanud taaskasutusettevõte organiseerib neile uue elu. Greendice ostab äriklassi arvuti kolme või viie aasta pärast tagasi ja leiab tehnikale uue tänuliku omaniku. Sülearvuti teise ringi kasutaja saab aga endale hästi hoitud ja kauakestva sülearvuti soodsa hinnaga. Firma saab aga näiteks viie aasta pärast oma hästi hoitud masina eest tagasi vähemalt 10% ostuhinnast, tagasiostetud sülearvuti ei lähe utiili või kallilt järelturule, vaid sellistesse kohtadesse, kus kasutajad endale muidu head arvutit lubada ei saaks. Selleks peabki oma sülearvutit hästi hoidma, mis annab kokkuvõttes veel ühe aasta lisagarantiid. HP ProBookidel on garantii kolm aastat, seega kui garantiiaja jooksul teed ühe hoolduse, saab selle aja pikendada muretult nelja aastani.

Osta äriklassi sülearvuti NB.ee-st maaletooja hinnaga!

NB.ee on GreenDice´i ametlik partner.

NB.ee on HP ametlik partner.

Äriklassi sülearvutite rubriiki toetab HP.