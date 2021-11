Kingkongi nutitelefon Cubot Mini 2 - üliväike, mahub taskusse ja ülitugev

(Sisuturundus)

Mobiiliturult puuduvad peaaegu täielikult väikese ekraaniga telefonid - jah, oleme juba näinud isegi tahvlisuurusi seitsmetollise ekraaniga telefone, kuid väikesed, käepärased, matkal taskus mugavad ja vastupidavad telefonid oleks nagu kuhugi kadunud. Kuid tegelikult ei ole!

Cubot Kingkong Mini 2 ongi just selline mudel, mis pealegi maksab alla saja euro. Vaid neljatolline WHD resolutsiooniga ekraan on piisav, et matkal, välitöödel või reisil olles kõik vajalik oma nutitelefonis ära teha, samas on mobiil piisavalt pisike, et kindlalt kätte mahuks.

Protsessor pole küll tippklassist, kuid siiski piisav Android 10 äppide jaoks: MT6761. 3 GB operatiivmälu ja 32 GB massmälu on täiendatav microSD kaardiga (kuni 128 GB). Tagakaane all on kolm eraldi sahtlit: kaks SIM-kaartidele, üks mälukaardile. Kaas käib tagant küll ära, aga 3200 mAh aku pole siiski ise vahetatav.

Tegemist pole küll tipptelefoniga, kuid siiski väga sobiva teise telefoniga ekstreemseteks olukordadeks, sest kõik vajalikud sensorid on olemas (magnetiline kompass, güroskoop, näotuvastusega kaamera, jne) ning muidugi räägib selle mobiili kasuks ülitugev korpus, mis kannatab nii vett, tolmu kui kukkumisi.

Kui võrrelda pangakaartidega, siis telefon on neist vaid õige pisut suurem. Pikkus 119 mm, laius 58 mm, paksus 12,1 mm, kaal 122,7 grammi. Väga kompaktne, väga kerge, valida saab punase/musta või oranži/musta korpuse.

Ees ja taga on lihtsad kaamerad, millega saab erinevaid olukordi dokumenteerida ja näiteks QR koodi skännida. Taga on 13 MP kaamera, ees 8 MP.

Andmesidest on olemas 4G (FDD-LTE B1/ 3/ 7/ 8/ 19/ 20), 3G WCDMA (900 / 2100 MHz) ja WiFi (2,4/ 5 GHz, 802.1.1 a/b/g/n), Bluetooth.

Tasub vaadata ka Cuboti 11.11 allahindlusi (11. novembri kampaaniaid), kust võib leida kestvustelefoni ka 67% odavamalt, kui tavahind.