VIDEO: teie ütlesite, mis on arvuti juures oluline!

Küsisime teilt, Arvutimaailma Youtube´i ja sotsmeedia jälgijatelt, mis on ühe arvuti juures oluline. Küsimustele antud videos vastamegi ning selgitame välja, millistele tingimustele HP Probook G8 vastab: võtame arvuti lahti, vaatame, mis karul kõhus ning proovime, kas mängimiseks kõlbab.

Arvuti ost sõltub suuresti sellest, milleks seda tarvis. Peab see olema suuteline mängima nõudlike arvutimänge, töötlema videot või olema võimalikult kerge ning võimalikult hea aku elueaga?

Kui tahad võimast arvutit 4K ekraaniga, mis oleks ka väike, peab loobuma pikast aku elueast ja kui tahad head aku eluiga, pead loobuma väikesest arvutist. Üks asi on selge: arvuti peab kestma ning ei tohi peale garantii lõppu ära laguneda!

Probook on üsna keskmine igas mõttes - võiks isegi öelda, et hall metallik, diisel. Kõik eeldused on olemas, et kestaks, uuendada ning vajadusel parandada saab, aku kestab ja hind on mõistlik.

