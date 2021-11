Iga aastane techtoober on möödas ning ühtteist huvitavat tuli ka see aasta tehnikamaastikul.

DJI uus kinokaamera, mille sarnast pole varem nähtud. Apple uued protsessorid, mis Intelile ja Amd-le silmad ette teevad ning uus Iphone, mis on lihtsalt parem, kui eelmine.

Pikemalt Arvutimaailma youtubes.

Subscribe - www.youtube.com/arvutimaailm