Eesti iduettevõtete käive läheneb miljardile

Eesti iduettevõtete kogukäive ulatus selle aasta kolme kvartaliga 931,5 miljoni euroni. See on 63% enam võrreldes 2020. aasta sama perioodiga, kui Eesti idusektori käive oli 570,5 miljonit eurot.

Eesti iduettevõtted ületasid sel aastal vaid üheksa kuuga kogu eelmise aasta käibenumbri. Mullu tegid Eesti startupid neid ühendava Startup Estonia andmeil 782 miljonit eurot käivet. Ettevõtete käibe andmete puhul on tegemist käibemaksukohustuslase esitatud käibedeklaratsioonide alusel Maksu- ja Tolliameti poolt kvartaalselt avaldatud andmetega, mistõttu need andmed ei ole siiski võrreldavad maksukohustuslase majandusaasta aruande andmetega.

Startup Estonia juht Eve Peeterson kommenteeris, et iduettevõtte üheks peamiseks eesmärgiks ongi võimalikult kiire kasv, kuid võrreldes teiste riikidega on kohaliku idusektori kasv muljetavaldav. “Kiiret kasvu toetavad nii meie iduettevõtjate kogemused ja hästitoimiv ökosüsteem kui ka fakt, et Eesti turul on väga keeruline kasvada väga suureks, mistõttu juba varajases faasis suurendavad meie iduettevõtted panuseid, laienedes rahvusvahelistele turgudele. Ka suurimad skeptikud ei saa täna enam eirata tõsiasja, et Eesti tehnoloogiasektorist on kasvamas üks suurima potentsiaaliga majandusharu Eestis,” sõnas Peeterson.

Suurima käibe tegid selle esimese kolme kvartaliga Bolt 474 miljonit eurot, Adcash 24,3 miljonit eurot, Paxful 19,4 miljonit eurot, Crezu 16,3 miljonit eurot ja 3Commas Technologies 16 miljonit eurot.

Peeterson lisas, et kuigi käibemaksukohustuslase esitatud käibedeklaratsioonide andmed erinevad majandusaasta aruande andmetest, annavad nad siiski hetkel parima võimaliku jooksva ülevaate sektori hetkeseisust ja kasvu kohta. “Numbrid võivad pisut erineda, aga kiire kasvu tendents on fakt. Hetkel oleme koostöös Statistikaametiga välja töötamas täpsustatud metoodikat ning loodetavasti juba järgmisel aastal saame andmete täpsust tõsta,” lisas ta.

Startup Estonia poolt hallatavas andmebaasis on täna registreeritud 1290 iduettevõtet. 86 ettevõtet ehk 7% andmebaasis olevatest iduettevõtetest on loodud käesoleval aastal.

Peeterson tõi välja, et lisaks kiirele kasvule iseloomustab kohalikku idusektorit ka selle küpsus. “Iduettevõtteks loetakse kokkuleppeliselt globaalsele kasvule orienteeritud tehnoloogilist ettevõtet, mille vanus ei ületa kümmet aastat. Tänaseks olemegi jõudnud arengufaasi, kui järjest enam kohalikke iduettevõtteid saab nö küpseks ehk vanemateks kui kümme aastat ning pea kolmandik iduettevõtetest on täna vanemad kuni viis aastat. Küpseks saanud ettevõtete andmed ei kajastu enam Startup Estonia statistikas. Lisaks mõjutavad meie andmeid järjest enam ka iduettevõtete müügid ehk exit`id. Neid fakte silmas pidades on märkimisväärne, et sektor tervikuna kasvab jätkuvalt, ka vaatamata sellele, et mitme eduka ettevõtte numbrid statistikas enam ei kajastu,” lisas ta.

Selle aasta jooksul on kümne aasta vanust siiani ületanud viis iduettevõtet ning viieaastaseid ja vanemaid iduettevõtteid on Eesti startup-andmebaasis 347 ehk 27%. Selle aasta kolme kvartaliga on toimunud ka kolm iduettevõtete müüki: Icefire, GetID ja SpectX.

Eesti iduettevõtete suurimaks tegevusalaks on äritarkvara ja -teenused, kus tegutseb 18% Startup Estonia andmebaasis olevatest ettevõtetest ehk 234 iduettevõtet. Teisel kohal on finantstehnoologiate valdkond, kus tegutseb 170 iduettevõtet ehk 13% kõikidest idusektori ettevõtetest. Kolmandal kohal on lõpptarbijale suunatud toodete ja teenuste tegevusvaldkond, kus on registreeritud 135 iduettevõtet ehk 11%. Suuruselt neljas tegevusvaldkond on reklaam- ja loometeenused, kus tegutseb 116 ettevõtet ehk 9% Startup Estonia andmebaasis olevatest iduettevõtetest.