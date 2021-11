Huawei tuleb teisest uksest? Hiina firma TD Tech hakkab pakkuma pea kogu Huawei mobiilikollektsiooni oma nime alt

Hiinas on lekkinud sealse tootja TD Tech uudistoodete nimekiri, mis vihjab, et Huawei litsentsiga seadmeid valmistav firma tuleb välja pea kõigi hiljuti Huawei poolt välja töötatud nutiseadmetega, kuid oma nime alt ja koos kõigi Google´i teenustega.

Praegu USA kaubanduskeelu all kannatav maailma üks suurimatest tehnoloogiafirmadest Huawei kadus mobiilituru tipust pärast seda, kui USA president Donald Trump andis korralduse lisada firma kaubanduspiirangute nimekirja. Kõige tõsisema hoobi andis aga Google´i teenuste keeld - nii ei saa enam Huawei telefonides kasutada Play äpipoodi ja rakendusi sealt alla laadida. Paljusid saab küll Huawei enda AppGalleryst, kuid tavakasutajatele on see ebamugavam ja osa Google´i äppe tuleb käima panna vaid veebipõhiselt. Sellepärast on Huawei kandnud suuri kaotusi mobiiliäri kasumis ja kadunud maailmaturul tipust. Hiljuti müüs Huawei oma sõsarbrändi HONOR, kes on nüüd USA piirangutest vabanenud ja uute telefonidega ka Eesti turul kohal. TD Tech võib olla järgmine samm USA piirangutest möödapääsemises, kuna ka see firma pole kaubanduspiirangute nimekirjas.

TD Tech´i uute toodete seeriad lekkisid Weibosse:

TD Mate

TD P

TD Nova

TD enjoy

TD Watch GT

TD Band

TD MatePad

TD Vision

Kõik need brändid on Huaweil olemas, seega raske on mingit juhust või kokkulangemist siin näha. Ka tootepildid on lekkinud, ja need on samuti äravahetamiseni sarnased Huawei toodetega.

TD Techi poolt on välja lastud juba TD Tech N8 Pro, mis on üks-ühele Huawei Nova 8 Pro koopia. Samuti on välja kuulutatud Huawei Mate 40E 5G kloon ning nähtud P50 ja M40 kloone.

Lisaks nutitelefonidele on oodata ka Huawei nutikellade, tahvlite ja isegi teleriseeria väljatulekud TD brändi all.

Vaata lisa Gizmochina uudisest.