Gigant ja idu teevad koostööd: ABB ja Sevensense teevad koos järgmise põlvkonna autonoomseid roboteid

ABB Grupp alustas järgmise põlvkonna autonoomsete mobiilrobotite arendamisel koostööd startup firmaga Sevensense Robotics, kes on juhtivaid tehisintellekti (AI) ja 3D visuaaltehnoloogiate pakkujaid.

Sevensense’i tehisintellekti ja navigatsioonitehnoloogia integreerimine võimaldab tulevastel autonoomsetel mobiilrobotitel (AMR) töötada dünaamilisemates struktureerimata keskkondades. Tehnoloogia pakub klientidele enneolematut paindlikkust, kuna mobiilsed robotid saavad iseseisvalt navigeerida keerulistes, dünaamilistes siseruumides ja väliskeskkonnas inimeste läheduses.

Partnerlus Sevensense’iga on ABB strateegias järgmine samm pärast ettevõtte ASTI Mobile Robotics omandamist tänavu juulis, et arendada paindliku automatiseerimise järgmist põlvkonda ja laiendada ABB robootika- ja automatiseerimisportfelli. Partnerlus Sevensense’iga katab muuseas ka investeeringuid ABB riskikapitali üksuse ABB Technology Ventures kaudu.

„Partnerlus Sevensense’iga on järjekordne verstapost ABB jõupingutustes, et tagada paindlik automatiseerimine meie klientide jaoks,” ütles ABB robootika ja diskreetse automaatika äriüksuse juht Sami Atiya. „Sevensense’i AI ja 3D kaardistamistehnoloogia integreerimine ABB autonoomsete mobiilrobotite tehnoloogiaga aitab kiirendada tänapäeva lineaarsete tootmisliinide asendamist täielikult paindlike tootmisvõrgustikega. Meie nägemus tulevasest töökohast on selline, kus AMR-id liigutavad materjale, komponente ja valmistooteid nutikate tööjaamade vahel üha struktureeritumates ja dünaamilisemates töökeskkondades ning meie partnerlus Sevensense’iga on oluline samm selle visiooni realiseerimisel.”

Sevensense’i navigatsioonitehnoloogia kasutab 2D-lahendustest täpsemate 3D-kaartide loomiseks täiustatud arvutivisiooni ja AI-algoritme, mis viivad ülimate navigatsioonivõimalusteni ning kulutõhusamate lahendusteni kui laserskaneerimispõhine navigeerimine. 3D Simultaneous Localization and Mapping (SLAM) tehnoloogiaga varustatud AMR suudab keskkonda täpselt tõlgendada, tuvastada inimese, kaubaaluse või teise roboti ning iseseisvalt teha otsuseid nende takistuste ümber navigeerimiseks. Selline intelligentsuse tase aitab kaasa inimese ja masina ohutumale suhtlusele ning tagab, et tehaste ja ladude materjalivood on võimalikult ohutud ja efektiivsed.

Esimesed pilootkliendiprojektid on kavandatud 2022. aastasse.