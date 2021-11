Huawei tõi välja oma uued GT 3 seeria nutikellad

Huawei tutvustas novembri keskel oma uusi nutikellasid GT 3 seeriast, mis tekitab natuke segadust nime osas, sest nüüd tuleb võrrelda seda kas Watch 3 Pro või Watch GT 2 Pro-ga. Kui Watch 3 Pro on hinnaklassilt ikka päris palju kallim, siis uus GT 3 jääb pigem GT 2 Pro klassi. Siiski erineb uus mudel eelkäijatest võimsamate tervise ja sportimise monitoorimise võimaluste poolest.

Kahes disainis välja tulnud uued kellad on kergema kaaluga, kõrgema eraldusvõimega ekraaniga ja menüüga, mida juhib pöörlev kroon, nii nagu uuel Watch 3 Pro-l.

Huawei uued nutikellad mõõdavad tervisenäitajaid täpsemalt ja professionaalsemalt. 46-millimeetrise läbimõõduga kellal on kaks nädalat kestev aku ning 42 mm kellal kuni nädal kestev aku, mida on võimalik juhtmevabalt laadida. Samuti on uute nutikelladega võimalik teha kõnesid Bluetoothi kaudu või vastata kõnedele kiirsõnumite abil.

Kasutajasaavad valida endale sobiva suurusega roostevabast terasest Huawei Watch GT 3 seeria nutikella: suurema ehk 46 mm ja väiksema ehk 42 mm läbimõõduga. Kellade ekraani eraldusvõime on sarnane ning välimuses on pandud rõhku lihtsusele. Samas on võimalik valida kellade puhul ligi 10 000 digitaalse sihverplaadi vahel.

Spordihuvilistel on võimalik valida Huawei Watch GT 3 kellades enam kui 100 erineva spordiala vahel (mis on sama number, nagu eelmistel põlvkondadel), endiselt leidub kõike alates tennisest ja jooksmisest kuni sõudmise ja surfamiseni, kuna tegemist on veekindlate mudelitega. Sportimist ja looduses liikumist ning ka reisimist soodustab viiel satelliitnavigatsiooni süsteemil põhinev asukohamääramise süsteem. Soovi korral saab kasutaja valida endale Huawei Health rakenduse kaudu dünaamilise treeningplaani, mis on loodud personaalselt vastavalt kasutaja soovidele ja vajadustele. Sportimise ja vaba aja veetmise ajal saab uute nutikellade seeriaga kasutada salvestatult kuni 500 muusikapala, mida Bluetooth-klappidega kuulata ilma nutitelefoni abita. See võimalus on ka tuttav vanematest põlvkondadest.

Huawei uue seeria nutikelladel on tänu uusimatele arendustele täpsem pulsi ja veresisese hapniku mõõtmise võimalus ning nahatemperatuuri mõõtmise funktsioon, mis tuli esmakordselt Watch 3 Pro-sse. Tervisenäitajate monitoorimiseks pakuvad uue seeria nutikellad igapäevaseid meeldetuletusi näiteks vee või vajalike ravimite tarbimiseks, aga ka nõuandeid kvaliteetse une tagamiseks ning võimalust stressi või naistele oma tsükli jälgimiseks. Vererõhku Huawei siiski veel oma uude kellaseeriasse lisafunktsioonina ei lisanud.

Huawei Watch GT 3 nutikellad ühilduvad kõigi HarmonyOS, Androidi ja iOS operatsioonisüsteemidel töötavate telefonidega. Kellade eeltellimine algas 22. novembril ning lõpeb 12. detsembril 2021.

Uuendada või osta või mitte?

Midagi revolutsiooniliselt uut Huawei uues nutikellaseerias pole. Kui Watch 3 Pro läks juba väga kalliks (ca 450 eurot), pakub Watch GT 3 seeria odavamat kella mõnede uue Pro-kella omadustega (näiteks nahatemperatuuri täpsem mõõtmine). Hind on ca 330 eurot. Võrreldes GT 2 Pro-ga, mis on hinnalt sarnasem, on uus seeria natuke raskem, paksem ja suurem. Watch 3 Pro-st siiski kergem ja väiksem.