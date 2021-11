Eesti rekordilised müüginumbrid: tahvel- ja sülearvutite müük meenutab juba jõuluaega

Jõulud saabuvad seekord vist varem, vähemalt on paisu tagant juba varakult lahti pääsenud tõeline ostubuum, mida pole viimasel ajal nähtud, näitab värske turuülevaade.

Eestis on aasta teises pooles hüppeliselt kasvanud sülearvutite ning tahvelarvutite müük ning viimase kolme kuu jooksul on müüdud seadmete hulk turul tervikuna ligi kahekordistunud, selgub telekomioperaatori Elisa ja BRC Market Experts poolt koostatud turuülevaadetest.

BRC statistikast tuleb välja, et juuni ja septembri vahel on Eestis müüdud sülearvutite arv tõusnud enam kui 120%, samas kui tahvelarvutite müük on suurenenud ligi veerandi võrra. Võrreldes septembri müügitulemusi möödunud aasta sama ajaga, on sülearvutite puhul näha kolmandiku suurust kasvu ja tahvelarvutite puhul ligi 50-protsendilist tõusu.

“Lähenev kooliaasta toob harilikult alati kaasa hüppe sülearvutite ja tahvelarvutite müügis, kuid võrreldes eelmise aastaga on tänavu huvi uute seadmete soetamise vastu märkimisväärselt suurenenud,” ütles Elisa telekomiteenuste valdkonna juht Mailiis Ploomann. “Elisas oli sülearvutite ostmiseks kõige populaarsem kuu august, samas kui tahvelarvutite jaoks on seni edukaim olnud september.”

Mailiis Ploomann märkis, et traditsiooniliselt on aasta kõige populaarsem aeg elektroonikaseadmete ostmiseks detsember, mil valitakse lähedastele ja sõpradele kinke. “Sel aastal on Elisa müügiandmete põhjal juba mullused detsembri näitajad ületatud, mis annab alust oodata, et tänavu püstitatakse mitmes kategoorias jõuluaja osturekordid,” lisas ta.

BRC andmetest lähtub, et tänavu on eestlaste seas kõige populaarsemaks sülearvutite tootjaks olnud Lenovo, sellele järgnevad müügimahtude poolest Apple ja HP. Elisa klientide seas on näha sarnaseid trende, samas on võrreldes terve turuga näha Apple’i MacBookide suuremat müügiedu.

Peamiselt ostetakse Eestis 15-16-tolliste ekraanidega sülearvuteid, samas on populaarsed ka 13-14-tollised ekraanid, mida pakuvad näiteks kõige populaarsemad MacBookide mudelid. Salvestusruumi ihkavad kliendid pigem rohkem kui vähem ning ligi pooled uue sülearvuti ostjatest on valinud mudeli, kuhu saab salvestada enam kui 500 GB jagu faile. Muutmälu ehk RAMi on müüdavatel sülearvutitel harilikult 4-8 GB, harvematel juhtudel 8-16 GB.

“Sülearvutite puhul annab tooni ka ülemaailmne kiibipuudus, mis on mitmete elektroonikaseadmete hinda kergitanud. Vaadates Elisa müügistatistikat, on näha, et võrreldes möödunud aasta sama ajaga on keskmise sülearvuti hind tõusnud umbes sada eurot,” märkis Mailiis Ploomann. “Lisaks veab keskmist hinda üles tõsiasi, et järjest enam kliente otsustab kallimate ning kvaliteetsemate arvutite kasuks, mida näitab selgelt näiteks Apple’i sülearvutite müüginumbrite märgatav tõus alates selle aasta kevadest.”

Tahvelarvutite turul on Eestis vaieldamatult kõige populaarsemaks tootjaks Samsung, millele järgnevad Apple ja Lenovo. Ligi 75% Eestis tervikuna ning ligi 90% Elisas sel aastal müüdud tahvelarvutitest on pakkunud 10-11-tollise diagonaaliga ekraane, mille kõrval otsustavad osad kliendid ka 11-tolliste ja suuremate ekraanide kasuks.

Kuigi enamus Eestis müüdavatest tahvelarvutitest pakuvad 16-32 GB salvestusruumi, siis on näha selget trendi suurema mälumahuga mudelite valimise suunas. Võrreldes tänavust ja mullust septembrikuud, on klientide hulk, kes valivad 32-64 GB salvestusruumiga mudeleid, turul tervikuna ligi kahekordistunud ja Elisa müügistatistika puhul ligi viiekordistunud.

Elisa statistikast lähtub, et ligi kõik müüdud seadmed pakuvad 4G või isegi 5G sagedusalade kasutamise võimalust, samas kui BRC statistika näitab, et veidi alla pooled Eestis tervikuna müüdud tahvelarvutitest pääsevad internetti vaid Wi-Fi toel.

“Ka tahvelarvutite turul on keskmised müügihinnad aastases võrdluses tõusnud ja seda kuni 75 euro võrra, kuid siin pole müügihinna tõusu mõjutajaks siiski ülemaailmne kiibipuudus. Kliendid on hakanud lihtsalt eelistama võimekamaid tahvleid ja on kvaliteedi eest nõus ka oluliselt rohkem maksma,” sõnas Ploomann.