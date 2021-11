Uus liider on sündinud: maailma kõige kauem kestev mobiiliaku töötab 57 tundi

Lisaks kaamerate headuse hindamisele tegeleb tuntud portaal DXOMark ka mobiiliakude edetabeliga, mis on tekkinud viimasel ajal. Pikka aega oli selle liidriks Apple iPhone 13 Pro Max, kuid nüüd on olukord muutunud.

Värskeks maailma kõige parema akuga nutitelefoniks on OPPO Reno6 5G, millel DXOMarki andmetel kestab aku nende keskmise kasutuse testides 57 tundi. Kuid lisaks saab kõrgeid punkte ka mobiili kiirlaadimine: 65 W laadijaga võib aku täis saada 35 minutiga, 5 minutit laadimist aga võib anda juurde 10 tundi tööaega.

OPPO Reno6 kogus akutestides 96 punkti, seni parim tulemus oli 89 punkti, kuid vahepeal lipsas iPhone 13 Pro Maxi ja liidri vahele veel ka Realme GT Neo2 5G 94 punktiga.

OPPO Reno6 5G on juba ka Eestis müügil ja telefoni hind on ca 500 eurot. Mobiilil on 4300 mAh aku, Mediateki Dimensity 900 kiibistik ja 6,43-tiolline AMOLED ekraan 90 Hz värskendussagedusega.

Detsembri alguses on OPPO aga planeerinud juba Reno7 väljatuleku 4500 mAh akuga ja 60 W kiirlaadimisega.

