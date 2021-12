Advokaat hoiatab: solvumine võib maksta tuhandeid eurosid

Solvangud veebis võivad puudutada igaühte ning halvustav kommentaar internetis võib kirjutajale lõpuks maksma minna tuhandeid eurosid. Advokaadibüroo Hedman vandeadvokaat aga juhib tähelepanu, et lisaks solvamisele võib solvumiselgi olla tuhandetesse eurodesse küündiv hind.

Sapine kommentaar internetis võib kirjutajale maksma minna sadu või lausa tuhandeid eurosid, mida kohtu poolt solvunud kannatanule valurahaks välja mõistetakse. “Kübersolvamisest ja selle võimalikest juriidilistest tagajärgedest on üsna palju kirjutatud, kuid solvavad kommentaarid ei ole internetist kadunud. Seda kinnitavad nii põgusad pilguheitmised kommentaariumidesse kui ka üha uued nõudekirjad ja kohtuvaidlused,” ütles advokaadibüroo Hedman partner ja vandeadvokaat Urmas Kiik.

Kuna suhtlemine kolib üha aktiivsemalt küberruumi, võib eeldada, et ka sealne sõimlemine jääb meie elu saatma ka tulevikus.

Kui mõni internetis kirjutatud kommentaar tundub solvav ja tekib soov solvajat advokaatide ja kohtute abil korrale kutsuda, tasub Hedmani vandeadvokaadi sõnul kõigepealt väga tõsiselt kaaluda, kas kohtutee ette võtmine tasub end ära ja teadvustada ka sellega kaasnevaid riske.

“Kannataja peab olema valmis ka kaotuseks ning enda ja teise poole kulude katmiseks. Ka pealtnäha lihtsa vaidluse kulud võivad paisuda üllatavalt kopsakaks,” lisas Urmas Kiik.

Kohtumenetlusele kuluvad summad võivad küündida tuhandetesse eurodesse

“Hiljuti jõudis minu töölauale ringkonnakohtu otsus, kus inimene tundis end solvatuna blogipostituse tõttu. Mõned laused tundusid talle ebaõiged ja solvavad ning ta võttis ette kohtutee nende ümberlükkamiseks. Kannataja nõudis ka kahju hüvitamist kohtu äranägemisel,” tõi Kiik hiljutise näite oma praktikast.

Esimese ja teise astme kohtud midagi ebasündsat postituses ei leidnud ja andsid õiguse blogijale. “Selle peale soovis hageja esitada kaebust riigikohtule, kuna ta polnud otsusega nõus. Samuti soovis ta vahetada advokaati, kuna ei olnud oma senise esindaja töö tulemusega rahul. Otsusega tutvudes ei näinud ma olulisi möödapanekuid ning seetõttu ei olnud minu hinnangul ka mõtet riigikohtu poole pöördumiseks,” jätkas Kiik.

Maakohtus olid aga kostja kulud küündinud juba 15 000 euroni ning ta nõudis nende tasumist hagejalt.

Hagejale jäid kaotusega kanda lisaks pettumusele ka kopsakad arved teda esindanud advokaadile ja kaasatud ekspertidele. “Hageja õnneks kohtud küll vähendasid kostja kulusid, sest leiti, et need on ebamõistlikud suured, kuid ikkagi tuli hagejal kui kaotajal hüvitada kostjale ligi 7000 eurot,” tõi advokaat näiteks. Seega ülejäänud summa jäi kostja kanda, kuigi ta võitis kohtuvaidluse.

Hedmani vandeadvokaadi sõnul ei olnud tegemist erakordselt mahuka menetlusega. “Töömaht oli üsna tavapärane - paar istungit, mõned asjatundjate koostatud arvamused jms. Ka pealtnäha lihtsa vaidluse kulud võivad ulatuda tuhandetesse eurodesse,” lisas ta. Antud juhul kaotasid rahaliselt mõlemad pooled, kuid peamiselt hageja.

Kokkuvõttes võib seega solvumise hind ulatuda tuhandetesse eurodesse. Sellepärast tasub tõsiselt kaaluda, millal on solvangule mõtet reageerida advokaadi poole pöördumisega või on mõistlikum (ja odavam) emotsioonidest üle olla ja eluga edasi minna.