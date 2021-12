VIDEO: vaata, kuidas töötavad robotid tihedalt täis laotud laoruumis

Norra ettevõte Autostore toodab omapäraseid laoroboteid, mis kulgevad kauba kohal ja toimetavad pakke vahekäikudeta täis laotud ruumis. Ülevalpool on tihedamini kasutatavad kaubad, virna põhjas harvem vajaminevad. Kuna kaupade jaoks pole selle lahendusega vaja mingeid vahekäike, saab samale pinnale paigutada neli korda rohkem asju.

Baltikumi suurim kaubandustehnoloogiaettevõte StrongPoint alustas koostööd Norra ettevõttega AutoStore, mis pakub automatiseeritud laoroboteid, mida kasutades on sama suurusega laos võimalik hoida kuni neli korda rohkem kaupa, kui seda saaks teha traditsioonilises suurte riiulitega laos.

„Tänastes ladudes on kasutusel juba päris palju erinevaid tehnoloogiaid, mis sealseid protsesse lihtsamaks muudavad. Samas on valdkonnas viimasel ajal tekkinud olulised väljakutsed. E-kaubandus on viimaste aastaga muutunud äärmiselt populaarseks ja meie hinnangul ei järgne sellele langus, vaid ainult suurem kasv. Seega seisavad kauplejad väljakutse ees, kuidas suurt ja aina kasvavat tellimuste arvu kiirelt ja efektiivselt täita. Siinkohal saavad heaks lahenduseks olla automatiseeritud lahendused, mis teevad erinevaid tellimuse täitmisega seotud protsesse kiiremini ja efektiivsemalt,“ sõnas StrongPoint Baltikumi tegevjuht Rimantas Mažulis.

Koostöös AutoStore’iga hakkabki StrongPoint pakkuma lahendust sellele murele ja koos tuuakse Eesti turule uuenduslik automatiseeritud laorobot. Lihtsustatult on tegemist suure nelinurkse kuubikukujulise kaubahoidlaga, mille sees on kauba hoidmiseks väiksemad karbid. Karpides saab hoida mõnda toodet, näiteks spordijalatseid. Kui laotöötajal on vaja tootele ligi pääseda, liigub robot mööda kaubahoidlat paki juurde ja toob selle töötajale.

Lisaks sellele, et robot muudab kaupade komplekteerimise palju efektiivsemaks, tarbib see ka vähe energiat. Üks kastide vahel liikuv robot tarbib tunnis vaid 0,1 kW energiat, kuus robotit aga ligikaudu sama palju, kui röster.

Antud lahendust kasutab näiteks globaalne spordikaupade hiid Puma, kelle andmeil on roboti kasutuselevõtt tõstnud nende Indianapolises oleva kaubakeskuse ladustamisvõimekust lausa 10 korda ja kiirendanud kaupade kättesaamist kliendi jaoks 25% võrra. Üks võtmetegureid selliste numbrite juures on muidugi fakt, et robot saab ringi vurada 24 tundi ööpäevas, 7 päeva nädalas.

Kuna inimene ei pea pakki ise ära tooma, siis on lahendus võrreldes klassikalise laoga väga palju kompaktsem, sest inimese liikumiseks ei ole pakiriiulite vahele tarvis ruumi jätta. Samuti ei piira lahenduse toimimist kõrgus. Seega saab laoroboti pakihoidla ehitada põrandast laeni.

„Erinevaid tooteid ladustavate organisatsioonide jaoks on sellise lahenduse eelis ilmselge. Tänu robotile saab laos hoida kuni neli korda rohkem kaupa, mis tähendab, et sama suurusega laoruum muutub hetkeolukorraga võrreldes neli korda efektiivsemaks. Lisaks annab see ettevõtetele hea võimaluse areneda ilma uut laoruumi soetamata või ehitamata. On selge, et automatiseerimine on kaubandusvaldkonna tulevik. Seda näeme paljude suurte kaubandusettevõtete näitel, kes investeerivad aina rohkem tehnoloogiatesse. Ainuke küsimus on, millise lahenduse kasuks otsustatakse ja millal,“ rääkis Mažulis.

AutoStore on laoroboteid tootev Norra ettevõte. Firma uut laorobotite lahendust on praeguseks paigaldatud juba üle 600 erinevasse kohta enam kui 30 eri riigis. Ettevõtte peakontor asub Norras, kohalike kontoritega USA-s, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Prantsusmaal, Hispaanias, Itaalias, Austrias, Lõuna -Koreas ja Jaapanis.

Video näitab, kuidas selline lahendus toimib: