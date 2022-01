Uus Realme GT 2 Pro on kõige laiema nurgaga kaameraga

Äsja välja tulnud Realme uus tippmudel Realme GT2 Pro on 150-kraadise lainurk-kaameraga, mis on mobiilikaameratest kõige laiema vaateväljaga. Pildistaja põsed veel peale ei jää, aga palju puudu ka pole.

Lisaks on korpus kaetud materjaliga, mis käes tundub nagu paber - kergelt siidine ja pehme. Tegemist ongi biopolümeeriga ehk tooraineks pole korpuse kattematerjali valmistamisel mitte nafta, vaid paberisarnane toormaterjal.

Saudi Araabias SABIC-is valmistatud biopolümeer pole siiski niisama papist kest, vaid sünteetiliselt saadud kergelt reljeefne aine, mis käes ei lagune ja säilitab ka oma kaubandusliku välimuse aastatepikkusel kasutamisel.

Paberikarva korpuses peidab end Snapdragon 8 Gen 1 kiibistik, mis on Realme telefoni sisse saanud esimeste hulgas. Sel aastal hakkab teisigi telefone selle uusima kiibistikuga kohe välja tulema.

Korpusesse on peidetud veel 12 antennimoodulist moodustuv maatriks, milles lülituvad sisse just need antennid, millel on hetkel kõige parem levi. Ka NFC lähiväljaside on saanud kolm antenni, mis tähendab, et enam ei pea selle kasutamiseks telefoni täpselt NFC lugejaga kohakuti sättima näiteks kontaktivaba makset poes tehes. NFC töötab telefoni ülemises osas mõlemat pidi.

Realme GT 2 Pro ekraan on 6,7-tolline, 2K resolutsiooniga ning Samsung E4 AMOLED paneeliga (LTPO 2.0). Ekraani värskendussagedus on 120 Hz ja seda saab muuta vastavalt kasutusele. Kaetud on ekraan Gorilla Glass Victus´e kriimustuskindla kattega.

Mälu on kuni 12 GB (RAM) ja välkmälu 512 GB. 5000 mAh akut saab laadida 65 W kiirlaadijaga.

Taga on kolm kaamerat. Kaks neist 50 MP sensoriga (f/1.8, 24 mm, OIS ja f/2.2, 15 mm, 150˚ ülilainurk) ning kolmas 3 Mp sensoriga makro (f/3.0, mikroskoop, 40x suurendusega).

Esialgu tuleb uus mobiil müügile Hiinas hinnaga 3699 RMB (514 eurot), kunagi hiljem ka mujale maailma.