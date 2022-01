AOC tõi välja oma uue AGON PRO tipp-mängurimonitori

AGON by AOC tõi tehnoloogiamessil CES 2022 välja oma uue tippmonitori mänguritele AGON PRO AG274QGM, mis kasutab mini LED IPS paneeli, on 27-tollise diagonaali ja 300 Hz värskendussagedusega. Lisaks tutvustati ka AOC GAMING GM510 hiirt, mis pakub sarnaselt monitorile NVIDIA Reflex tuge.

NVIDIA Reflex toega on muide ka praegu kaheksa kümnest kõige populaarsemast tulistamismängust, toetatud on ka Fiortnite.

AG274QGM reolutsiooniks on 2560 x 1440 pikslit, see toetab NVIDIA G-SYNC ULTIMATE´i ja analüüsifunktsiooni NVIDIA Reflex, millega saab mängija täpset infot süsteemi viiteaja kohta. Sellega saavad mängurid jooksvalt kinnitust, et latentsus on kõige madalamal võimalikul tasemel ja seadmed ei hakka nende kiireid liigutusi segama. NVIDIA Reflex API toega mängud vähendavad sisendi viidet NVIDIA Geforce’i graafikaprotsessori ja arvuti protsessori jooksva sünkroniseerimisega, mis aitab mängijatel kiiremini sihtmärki leida, nobedamalt reageerida ja täpsemalt sihtida. Lisaks sellele suudab NVIDIA Reflex Analyzer teha koostööd NVIDIA Reflexi toetavate monitoride ja sisendseadmetega, näidates kasutajatele täpselt nende süsteemi kogu latentsust ning andes mängu alguses teada, et nende arvuti töötab lühima võimaliku viiteajaga.

AGON PRO AG274QGM on loodud mänguproffidele, kelle jaoks iga millisekund on oluline. Mängurimonitoril on 300 Hz värskendussagedus ja 1 ms GtG reaktsiooniaeg, mis on üsna tipptasemel näitajad. AG274QGM-i QHD-resolutsioon (2560 x 1440 pikslit) on kuldne kesktee suure kaadrisageduse ja loomuliku pildi vahel.

AG274QGM laia värvigammaga IPS-paneel tagab laiad vaatenurgad ja suure täpsusega värviedastuse, mida toetab NVIDIA patenteeritud värvide kalibreerimise lahendus. Monitori mini LED-idel põhinev taustvalgus koosneb 576 eraldi tsoonist, mis täidab VESA DisplayHDR 1000 sertifikaadi tingimusi ning näitab nii heledaid kui tumedaid alasid suure detailsusega. AG274QGM on hetkel üks kiiremaid mini LED monitore.

NVIDIA Reflex Analyzer analüüsitööriist tuvastab mängurihiire klahvivajutused ja mõõdab nende tulemusel ekraanil pikslite muutumiseni (nt püssitorust tulev sähvatus) kuluvat aega. Igapäevases kasutuses suurema paindlikkuse tagamiseks on AG274QGM varustatud nelja USB 3.2 pordiga, kuhu saavad kasutajad ühendada sisendseadmed, nagu näiteks klaviatuuri või hiire. Rohelise värviga tähistatid ühenduspesad on mõeldud kasutamiseks koos NVIDIA Reflex Analyzeriga.

CES 2022 messil näitas AGON by AOC ka uut mängurihiirt, mis toetab NVIDIA Reflexi funktsiooni. Uus NVIDIA Reflexi toega AOC GAMING GM510 on parema käe hiir, mis kaalub 58 grammi ja kasutab Pixart PMW3389 sensorit. Lülitid peavad vastu 80 miljonit vajutust, täpsus on 16 000 DPI, liigutuste jälgimine täpsusega 400 tolli sekundis. Kuna mõlemad uued tooted toetavad NVIDIA Reflexi, saab GM510 hiire ühendada AG274QGM-i spetsiaalsesse Reflexi USB-pesasse, et anda mängijale kohest ja täpset tagasisidet süsteemi latentsuse kohta.

AGON PRO AG274QGM monitori müügile saabumise aeg ja soovituslik jaehind selguvad peagi, AOC GAMING GM510 hiir on aga juba saadaval soovitusliku jaehinnaga 39,90 eurot.