ThinkBook Plus Gen 3 - eepilise lisaekraaniga sülearvuti

17-tolline sülearvuti on juba iseenesest tohutult suur, kuid Lenovo ThinkBook Plus Gen 3 pakub veel lisaks üle jääval pinnal klaviatuuri kõrval ka tahvlimõüõtu lisaekraani, mis võiks olla rööp-rähkleja unelm.

Lenovo ThinkBook Plus Gen 3 lisaekraan klaviatuuri kõrval on kaheksatolline ja võtab ära pinna, kus tavaliselt asub nii suurte läptoppide numbriklaviatuur. Seda pole enam vaja, sest puuutetundlikule ekraanile võib kuvada mida iganes, kasvõi numbri- ja muud lisaklahvid, äppidest ja lisa-akendest rääkimata.

Lisaekraani suurim mõte aga on selles, et Windows 11 toetab varsti Androidiäppide jooksutamist ja kus siis mujal kui näiteks sellisel tahvlisuurusel paneelil neid jooksutada? Suur ekraan jääb Windowsi äppide päralt.

Samas on Lenovol lisaekraanile ka spetsiaalseid rakendusi pakkuda. Näiteks saab teha selle digilauaks, kus joonistada. Samuti võib sealt juhtida puutepliiatsiga suurel ekraanil toimuvat. Veebikoosolekute jaoks saab lisaekraani kasutada kõigile nähtava tahvlina, kuhu märkmeid ja tekste joonistada.

Pordid on sel hiigelsülearvutil üllatuslikult ka ekraanipoolsel tagumisel serval. keskelt on neile ebamugav ligi pääseda, aga ju siis kuhugi tuli need panna, kui külgedele enam ei mahtunud. Kuna paremas servas on ekraanipaneel ja korpus on üsna õhuke, siis võis tekkida tehnilisi probleeme ekraani alla veel hulga täismõõtmetes USB pesade ja HDMI mahutamisega.

Kuna ekraan on paremal servas, siis vasakukäelistel on paraku ülimalt ebamugav seda lisaekraani puutetundlikult kasutada üle klaviatuuri. Tuleb ära õppida puutepliiatsi paremas käes hoidmine.

Arvuti paksus on 17,9 mm, kaal 2 kg. Ühendustest on olemas uusim WiFi 6E, Thunderboltiga USB, HDMI jm. 70 Ah aku kestab kuni 11 tundi, mis on kahe ekraaniga üsna normaalne tulemus. Põhiekraan on 17,3-toilline, 3K resolutsiooniga (3072 x 1440 pikslit), 120 Hz, 400 nitise heledusega ja Dolby Visioni toega. Lisaekraan on 8-tolline, 800 x 1280 pikslit ja multipuute toega.

Lõpetuseks üks lihtne küsimus. Kas kasutaksid sellist kahe ekraaniga suurt lauaarvuti asendajat või eelistaksid siiski eraldi seadmeid?