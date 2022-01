Turg koondub: enimmüüdud telefonide TOP 10-sse jõudsid vaid kahe tootja mudelid

Huawei on Telia Eesti telefonimüügi 2021. aasta müüduimate telefonide esikümnest kadunud, kuid sinna ei jõudnud ka teised tootjad peale Apple’i ja Samsungi.

Telia Eesti mobiiltelefonide tootekategooria juhi Jüri Raudsepa sõnul on see Telia puhul ilmselt esimene kord, kui aasta müüduimate telefonide esikümnes jagatakse kõik positsioonid ära kahe tootja vahel.

„Viimastele aastatele tagasi mõeldes ei meenu sellist olukorda, kus tootjate loetelu oleks olnud sedavõrd lühike. Seni on esikümnesse alati jõudnud ka näiteks Huawei, enne seda oli aga tugev tegija Sony. Kvartaalses pingereas mahuks TOP10 hulka ilmselt ka Xiaomi, aga kuna nende poolt toodetavate telefonide rivistu uueneb kiiremini, on neil raske mõne mudeliga aasta müüduimate telefonide hulka pääseda,“ hindas Raudsepp.

Telia mobiiltelefonide tootekategooria juhi kinnitusel on viimase paari aasta jooksul siinset telefonimüügi turgu enim mõjutanud nii COVID-19 kui ka see, et Huawei telefonid ei saa enam kasutada Google’i teenuste tuge. Koroonaviirusest tingitud olukorra tõttu on oluliselt kannatanud mobiiltelefonide saadavus ja tarned, Google’i teenuste kadumine Huawei telefonidest on aga kärpinud tarbijate huvi Hiina tootja vastu.

Muutunud olukorra taustal näeb Raudsepp, et see annab võimaluse teistele tootjatele ja ka kasutatud seadmete müügile. Nii on näiteks Apple’i ja Samsungi telefonide kõrval muutumas eestlaste seas järjest populaarsemaks ka OnePlus ja Xiaomi.

Lisaks jõudsid 2020. aasta lõpus Telia tootevalikusse kasutatud nutitelefonid ning nõudlus selliste seadmete järele on sellest ajast alates kasvanud.

„Meie plaan on kasutatud telefonide valikut suurendada. Kasutatud seadme soetamise kasuks räägib see, et sellise telefoni saab osta soodsalt, samas on kõik telefonid tehniliselt kontrollitud ja korraliku välimusega ning lisaks kehtib nendele seadmetele garantii,“ ütles Raudsepp.

Telia eelmise aasta telefonimüügi edetabelisse mahtusid nii soodsama hinnaklassi mudelid kui ka Samsungi ja Apple’i lipulaevad. Seejuures hõivasid nii Samsung kui Apple pingereas 5 positsiooni.

Telia poolt enimmüüdud telefonid aastal 2021