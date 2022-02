Muuda oma videod rahaks: neli kohta, kus oma loomingut müüa

Videote vaatamine internetis on aasta-aastalt suurenemas ning 2022. aastal vaatab ennustuste kohaselt keskmine inimene päevas 100 minutit videomaterjali. Peamiselt on see seotud meelelahutusega, ent mitte ainult. Internet on koht, kust videoid otsitakse ka uuesti kasutamiseks. Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma soovitab võimalusi ja platvorme, kus iga inimene võib enda tehtud videod, uudislikud klipid või muu vahva videosisu rahaks teha.

“Mida peaks müüdava video puhul silmas pidama, on see, et see oleks võimalikult professionaalselt filmitud, sel oleks korralik heli ning pilkupüüdev sisu. Sellise video tekitamiseks ei ole vaja enam profikaamerat, vaid selle saab teha telefoniga, kas või uusima Galaxy S21 FE abiga, mis suudab filmida 4K formaadis 60 kaadrit sekundis ning millel on videostabilisaator,” selgitas Aasma.

“Väga oluline on ka sisu. Näiteks lõi hiljuti maailmas laineid video sellest, kuidas Tallinnasse tekkis kullerrobotite liiklusummik. Just sedasorti vahvad klipid igapäevaelust on muuhulgas kõrge müügipotentsiaaliga,” lisas Aasma.

1. Uscreen

Uscreen on maailma üks juhtivaid videoplatvorme, kuhu on võimalik oma loomingut üles laadida ning selle müümise või rentimise eest raha saada. Veebilehel on võimalik videole erinevate kasutusvõimaluste eest ise hind määrata. Platvorm toetab ka Dropboxi ja FTP sünkroniseerimist.

“Sellel lehel lähevad kõige paremini kaubaks sisu, mis on hariduslik või meelelahutuslik, samuti treening- ja koolitusvideod,” ütles Aasma. “Iga autor määrab hinna ise, seega on sellel platvormil võimalik teenida väga erinevaid summasid.”

2. Shutterstock

Shutterstockist on ilmselt paljud foto- ja videohuvilised kuulnud eeskätt just selle tõttu, et tegemist on väga suure pildipangaga. Aga lisaks on Shutterstockist võimalik osta ka videoklippe. Kuna tegemist on tegemist on lihtsa ja loogilise keskkonnaga, on see saavutanud väga suure populaarsuse.

“Keskmine teenistus Shutterstockis jääb 15-40% vahele sellest summast, millega platvorm videoid müüb. Kuna Shutterstocki kasutavad ülemaailmsed suured firmad, kes alatasa otsivad reklaamidesse ja tootevideotesse erinevat videosisu, on võimalik ka ühe õnnestunud müügiga päris palju raha teenida,” ütles Aasma. “Hiljuti tegid nad oma tasustamissüsteemi ümber selliseks, et mida rohkem õnnestub seal oma sisu müüa, seda rohkem on võimalik ka teenida.”

3. Vimeo

Ilmselt on ka Vimeost paljud kuulnud, aga vähem teada on fakt, et selle portaali kaudu saab ka omatehtud videoid müüa. 20 dollari eest VIMEO Pro paketi tellijatele pakub keskkond kuni 90% müüdava sisu tulust ning samamoodi on võimalik oma videotele ise hind määrata. Huvitava lisana saab Vimeost näha ka statistikat, kui populaarseks on üks või teine klipp osutunud.

“Reisiklipid, toiduklipid, ekstreemspordiklipid ja kõrge kvaliteediga droonikaadrid on need, mis on järjest kasvava populaarsusega ning mida otsitakse kõige rohkem. Kuigi telefoniga on droonikaadrit keeruline teha, siis näiteks Galaxy S21 FE kolme kaamera ja videovõimekuse abil on üsna lihtne teha isuäratavaid ja profitasemel kulinaariakaadreid,” ütles Aasma.

4. Newsflare

See on platvorm, kuhu saab laadida uudislikku sisu ning kust kogu maailma uudistekanalid otsivad eksklusiivset ja üldjoontes meelelahutuslikku sisu. Selleks võib olla eelmainitud kullerrobotite ummik, liiklusõnnetused, loomadega seotud sisu ja palju muud. Lehel on eraldi kategooriad, mille järgi saab videoid kenasti liigitada ning müügiks seada. Leheküljel on ka Youtube’i kanal ning sealt on hea spikerdada, milline sisu vaatajatele korda läheb.

5. Pond5

Sarnaselt eelmistele on seegi üks maailma suurimaid vahendusplatvorme, kus on võimalik autoritasuta müüa videoid, aga ka muusikat, fotosid, video-efekte, 3D-efekte ning muud eetrigraafikat. Kasutaja saab oma loomingule ise hinna määrata ning platvorm garanteerib müügist 50% tulu.