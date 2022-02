AOC uued ärimonitorid on 9. põlvkonna TCO Certified sertifikaadiga

Monitori- ja arvutitehnikatootja AOC on saanud üheks esimeseks monitoritootjaks, kes pälvis 9. põlvkonna TCO Certified sertifikaadi. See sertifikaat avalikustati möödunud aasta 1. detsembril ning AOC-l on nüüdseks oma 34 äriklassi monitorimudeliga, mis on selle sertifikaadi pälvinud, turu suuruselt kolmas vastavalt tunnustatud mudelite portfell. AOC 9. põlvkonna TCO Certified sertifikaadiga mudelite ekraanisuurus ulatub 22 tollist 34 tollini ja resolutsioon Full HD-st kuni 4K-ni.

TCO Certified 9. põlvkonna sertifikaat antakse toodetele, mille tootmisel järgitakse tõendatult sotsiaalse vastustundlikkuse põhimõtteid, mille hulka kuuluvad ka tarneahela vastutustundlikus ja läbipaistvus, altkäemaksu andmist tõkestava juhtimissüsteemi rakendamine, vastutustundlikult hangitud tooraine kasutamine ning töödeldud kemikaalide ettevaatlik käitlemine.

Säästlikuks muutumine eeldab sotsiaalselt ja keskkonnaalaselt vastutustundlikku tootmist, ringmajandusele orienteeritud ärimudelit, IT-toodete kasutusea pikendamist ja jäätmete vähendamist.

Tootelahendustes liikus AOC suurema ressursitõhususe poole vahtplasti, plastide ja tindi kasutuse vähendamisega. Sel aastal keskenduti sotsiaalsele vastutusele, avaldades koos TPV-ga kogu ettevõtte ühise inimõiguspoliitika ning toetades mängimisega seotud heategevusorganisatsioone, Ühendkuningriigis näiteks organisatsiooni SpecialEffect.

Süsinikujalajälge vähendada soovivatele ettevõtetele on AOC-l pakkuda just TCO Certified sertifikaadiga monitore.

Aastal 1992 loodud TCO Certified on IT valdkonna ettevõtjatest ja klientidest sõltumatu IT-toodete rahvusvaheline säästlikkussertifikaat (vastab standardile ISO 14024), mille taga on organisatsioon TCO Development.

9. põlvkonna TCO sertifikaadiga tooteid ostes saavad kasutajad olla kindlad, et need vastavad kogu oma eluea vältel kõikidele rangetele sotsiaalse ja keskkonnaalase vastutuse tingimustele. 9. põlvkonnaga on täiustatud korruptsiooni tõkestamise ja tooraine hankimisega seotud kriteeriume, laiendatud ohtlike ainete asemel kasutamiseks sobivate ohutumate alternatiivide ringi ning kehtestatud rangemad tingimused ringmajandusele.

Samuti lisati uusi säästva toimivuse indikaatoreid, et ostjad saaksid teha toodete säästlikkuse kohta teadlikke valikuid.

Täielik täitmist vajavate tingimuste ja nõuete loend ning täpsemad määratlused ja selgitused on leitavad 9. põlvkonna TCO Certified sertifikaadi dokumentidest.