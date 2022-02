VIDEO: Verivärske Samsung S22 - käed küljes

Samsung tõi turule tänavuse tipptelefoni Galaxy S22

Tehnoloogiafirma Samsung esitles täna tuusi S-seeria tipptelefone. Kokku avalikustati kolm mudelit – Galaxy S22, Galaxy S22+ ja Galaxy S22 Ultra. Kõige edevamast mudelist on saanud Samsungi Note seeria otsene järeltulija ning lisatud on sisseehitatud S Pen puutepliiats.

Nagu ikka on Ultra S-seeria kõige võimsam, kallim, edevam mudel. Sel aastal on Galaxy S22 Ultra ka otsene järeltulija Note seeriale. See tähendab, et Ultrale on lisatud sisseehitatud S Pen puutepliiats, mis on varem olnud saadaval vaid Note seerias. Kuna pliiats on paigutatud seadme sisse on selle kasutamine näiteks S21 seeriaga võrreldes palju mugavam, kuna S21 Ultra puhul tuli pliiatsi kasutamiseks hankida eraldi pliiatsihoidjaga korpus.

Pliiatsiga telefonidele on välja kujunenud pühendunud kogukond, kes selle funktsionaalsust väga hindavad, mistõttu oli Samsungile oluline seda jätkuvalt pakkuda.

Disainilt on Galaxy S22 ja S22+ mudelid Samsungi eelmise aasta S21 seeria telefonidega peaaegu äravahetamiseni sarnased. Samas telefonide ääred on tehtud kandilisemaks. Galaxy S22 Ultra sarnaneb oma teravate nurkadega disaini ja S Pen pliiatsi tõttu varasemate aastate Note seeria telefonidega.

Saime esimestena ka kohe käed külge ning oma küüneviha kõigile külge ajada.

Mudelitest suurimal Galaxy S22 Ultral on 6,8-tolline QHD+ resolutsiooniga Dynamic AMOLED 2X ekraan, keskmisel Galaxy S22+ mudelil 6,6-tolline FHD+ resolutsiooniga ekraan ja kõige väiksemal Galaxy S22 mudelil 6,1-tolline FHD+ resolutsiooniga erkaan. Kõigi telefonide ekraanid toetavad ka 120 Hz värskendussagedust, et seadme kasutamine oleks eriti sujuv. Uuendusena suudab S22 Ultra mudel lasta ekraani värskendussageduse 1 Hz peale, mis võiks akut säästa oludes, kus ekraani värskendamine ei ole praktiliselt vajalik. Kõigi telefonide ekraanid on hetkel maailmas ainsad, mis kaetud uhiuue Corning® Gorilla® Glass Victus®+ klaasiga, mida kasutab ka Samsungi 4. kell.

Iga aasta lubatakse kõige kriimustuse ja purunemiskindlamat klaasi, kuid iga aasta on telefonid saanud testides peale kraapsud või kerge kõksu peale purunenud. Oleme skeptilised ja loodame parimat.

S22 Ultra ja S22+ ekraanide puhul on eredust umbes 20% suurendatud ning kõrgeim eredus on 1750 nitti, seega on seda mõnusam kasutada eredas valguses.

Kindlasti tervitatav droonilennutajate hulgas.

Galaxy S22 Ultra tagaküljel on neli kaamerat – 12 MP ülilainurkkaamera, 108 MP põhikaamera 10 MP 3X telefotokaamera ja 10 MP 10X telefotokaamera. S22 ja S22+ tagaküljel on kolm kaamerat – 12 MP ülilainurkkaamera, 50 MP põhikaamera ja 10 MP 3X telefotokaamera. Suumimiseks on kõigil telefonidel Samsungi Space Zoom lahendus, mis ühendab endas optilise ja digitaalse suumi. S22 Ultraga saab suumida objektile kuni 100X lähemale ja S22 | S22+ mudelitega kuni 30X.

Eelnevate seadmete näitel oli Space Zoom kasutatav umbes 30x zoomini ning lahjematel umbes 10x.

Eks testimine näitab. Jälgite Arvutimaailma Instagrami ja Facebooki, kuhu kindlasti võrdluspildid paneme sh võrdlused kompaktkaameratega.

Telefonide kaamerate puhul on rohkem tähelepanu pööratud video- ja fotofunktsioonide uuendamisele, ennekõike hämarates oludes. Ultra puhul on tõenäoliselt suurem osa muudatusi tehtud tarkvaras, kuna nii S21 kui S22 Ultra sensorid on sama suured 1/1.33".

S21 ja S21+ on saanud mõnevõrra suurema sensori, mis rohkem valgust ligi laseb.

Kaamerad on kaetud uue klaasiga, mis aitab vältida peegeldusi ja muid visuaalseid vigu. Lisaks on telefonil olemas Expert RAW rakendus, mis lubab telefoniga teha kuni 16 bitiseid RAW formaadis pilte, et neid pärast foto tegemist täpselt enda äranägemise järgi töödelda.

Esmase testimine näitab, et täisresolutsiooni 108MP pilte ei ole võimalik salvestada ning maksimaalne resolutsioon nii kaamerarakenduse RAW formaadis ja Expert RAW rakendusega on vaid 12MP

Kõigi telefonide sees on Samsungi 4nm Exynos protsessor, Wi-Fi 6E tugi. Failide ja muu info talletamiseks on S22 Ultral 12GB muutmälu ja kuni 512 GB salvestusruumi. S22 ja S22+ mudelitel on 8GB muutmälu ja kuni 256 GB salvestusruumi.

Samsung Galaxy S22 Ultra mudelil on sees 5000 mAh aku, S22+ mudelil 4500 mAh ja S22 mudelil 3700 mAh. S22+ ja S22 Ultra seadmed toetavad ka 45 W kiirlaadimist, millega saab 50% akust täis 30 minutiga ja väiksem S22 toetab 25W kiirlaadimist.

Tarkvara poole pealt on kõik seadmed varustatud Android 12 operatsioonisüsteemiga ja Samsungi värskeima One UI 4.1 kasutajaliidesega. Pahavara ja viiruste eest kaitseb telefone Samsung Knox ja kõigile telefonidele on garanteeritud kuni neli generatsiooni Android operatsioonisüsteemi uuendusi.

Kõik Galaxy S22 telefonide pakendid on valmistatud täies mahus taaskasutatud paberist ning uuendusena on Samsung alustanud koostööd rahvusvaheliste keskkonnaorganisatsioonidega, mille raames on 20% Galaxy S22 telefonide nupusüsteemidest valmistatud taaskasutatud ookeaniplastikust, täpsemini hüljatud kalavõrkudest.

Ühelgi kolmest ei ole kaasas laadijat, seega hangi kohe ka laadija, kui plaanid oma telefoni edasi anda, müüa vms, tõenäoliselt koos vana laadijaga.

Uusi Galaxy S22 seeria nutitelefone on võimalik eeltellida alates tänasest ja poodidesse jõuavad telefonid 25. veebruaril.

S22 Ultra hind on sõltuvalt parameetritest 1250-1450€

S22 850-900€

S22+ 1050-1100€

Samsungi presentatsiooni näed samuti Youtubes, kus tutvustatakse ka 14.6" uus S8 tahvelarvutit.