Jõulukuul eelmisel aastal kasvas Eestis hüppelistelt uute nutitelefonide müük, ületades seejuures ka eelnenud aasta detsembri rekordi, selgub telekomioperaatori Elisa ja uuringufirma BRC Market Experts koostatud müügistatistikast. Kõige populaarsemaks tootjaks osutus jõulukinkide valimisel Samsung, samas tõusis märgatavalt ka Apple’i seadmete müük.

Detsember on tavapäraselt lähenevatele jõulude tõttu nutitelefonide ja muu väiksema tarbeelektroonika müügi vaatest aasta kõige edukam. Elisas tõusis müüdud telefonide hulk detsembris võrreldes eelneva kuuga ligi viiendiku võrra, olles seejuures ka eelnenud aasta detsembrist ligi 4% kõrgem.

“2021. aasta oli tervikuna uute nutiseadmete ostmiseks väga populaarne, seega oli tavapärasest veelgi suurema nõudlusega detsember ootuspärane. Kuigi ülemaailmsed tarneahelad on endiselt mõnevõrra haprad, siis leidsid enamikud inimesed ka vahetult enne jõule Elisa valikust just selle seadme, mida nad otsisid,” ütles Elisa seadmete tootejuht Edgar Pahhomov.

Sel talvel jõulukinke valides osutusid kõige populaarsemateks Samsungi seadmed ning seejuures eelistati Lõuna-Korea tootja valikust just soodus- ja keskklassimudeleid. Kõige menukamaks mudeliks kujunes Elisas Samsung Galaxy A12, millele järgnes veidi kallim Samsung Galaxy A52S.

Kuigi koondstatistika vaates oli detsembris edukaim Samsung, siis suurima kuust-kuusse kasvu tegi Apple, mille läbimüük tegi eelneva kuuga võrreldes ligi kümnendiku suuruse kasvu. Kõige sagedamini jõudis kuuse alla 128 GB salvestusruumiga iPhone 13, menukaks osutus ka iPhone 13 Pro mudel. Tugevaid müüginumbreid näitasid detsembris lisaks kahele suuremale brändile ka Mi ja Poco.

“Jõuluperioodil tehakse nutitelefonide näol kinke nii endale kui ka oma lähedastele. On selgelt näha, et möödunud aastal oli paljude inimeste soovinimekirjas just mõni Apple’i nutiseade, samas kui Samsungi laiast tootevalikust leiti kuuse alla midagi nii kõige noorematele kui ka nõudlikematele kasutajale,” rääkis Pahhomov. “Huvitava trendina on näha ka seda, et kui juba otsustati kuuse alla panna mõni tippklassi telefon, siis suure tõenäosusega otsustati just Apple’i seadmete kasuks.”

Klassikaliste (nupu-)kõnetelefonide puhul osutusid detsembris kõige populaarsemateks mudeliteks BRC andmetel Doro 1360 ning Nokia 105. Võrreldes novembriga kasvas nuputelefonide müük detsembris ligi 15%, jäädes seejuures alla 2020. aasta jõuluperioodile.

“2021. aastast rääkides ei saa tähelepanuta jätta ka kiibipuudusest ja ülemaailmsetest tarneraskustest tingitud muutuseid, mis on ühelt poolt mõnevõrra piiranud pakutavate seadmete koguseid ja valikut, teisalt tõstnud maailmaturul ka komponentide ja seeläbi ka valmistoodete hinda,” ütles Pahhomov. “Võrreldes eelneva aasta detsembriga maksis sel jõuluperioodil keskmine Eestis soetatud nutitelefon olenemata müügikohast BRC uuringu andmetel ligi 100 eurot rohkem.”

Pahhomov tõdes, et kuigi suuremad edasimüüjad suudavad pikaajalise kogemuse abil vältida suuri kuust-kuusse hinnahüppeid, siis on maailmaturu olukord endiselt keeruline ning võib eeldada, et telefonide ja teiste elektroonikaseadmete hinnad jätkavad tõusmist ka sel aastal. “Seega kui on seade, mida kindlasti soovid, siis pigem tasub tegutseda varem kui hiljem. Hetkest olukorda vaadates ei tundu realistlik, et tootjad lähiajal hindu langetama hakkaks,” ütles ta.