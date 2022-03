Homsest muutub kõikidele uue Elisa Elamuse ning Elisa kaabelvõrgu teleteenuse klientidele lisatasuta kättesaadavaks Soome rahvusringhäälingu peamine kanal Yle TV1. Elisa klientide jaoks avaneb Yle TV1 automaatselt.

YLE TV1 pakub laia programmivalikut, kuhu kuuluvad nii uudiste- kui dokumentaalsaated, jutusaated, filmid ja seriaalid, dokumentaalsaated ning ka armastatud hommikuprogramm. Lisaks kohalikule teletoodangule pakutakse vaatajatele laia valikut välismaised kvaliteetsarju ning kultusfilme.

“Mul on väga hea meel, et saame oma klientidele pakkuda Yle TV1-e osana baaspaketist,” ütles Elisa tegevjuht Andrus Hiiepuu, märkides, et varasemalt said kliendid Yle kanaleid tellida valikkanalina. “Yle kanalite pakutav sisu on lai ja rikkalik, seega pakub see head võimalust olla kursis Soome päevakajaliste teemadega, uudistada meie põhjanaabrite kultuurisaavutusi ning nautida kvaliteetseid filme ja telesarju.”

Elisa avab Yle TV1 telekanali oma kaabelvõrgus ja uues Elisa Elamuses, muudatus toimub klientide jaoks automaatselt. Klientidel, kes on varasemalt tellinud Yle TV1 valikkanalina, tühistatakse lisatellimus samuti automaatselt, kuna kanal sisaldub alates homsest põhipaketis. Kliendid ise tellimuse lõpetamiseks midagi tegema ei pea.

Soome rahvusringhäälingu teise kanali Yle TV2 sisust moodustavad arvestatava osa spordi- ja muud ülekanded, mille edastamine Eestis ei ole lubatud ja mis on seetõttu pimendatud. Sellest tulenevalt jääb Yle TV2 endiselt kättesaadavaks valikkanalina, mida on võimalik tellida Elisa digiboksist või iseteenindusest põhipaketi väliselt.