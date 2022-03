TalTechi eestvedamisel toimub 17. märtsil Tallinnas veebikonverents “Energy Game Changers 2022 – the Current Energy Situation and the Importance of an Informed Society”.

“Energy Game Changers 2022” toob kokku tööstuse ja akadeemiliste ringkondade esindajad, esinevad Eurelectricu tegevjuht Kristian Ruby, akadeemik Jaak Aaviksoo,

Finnish Energy vanemnõunik Maiju Korhonen, Fuseboxi tegevjuht ja asutaja Tarvo Õng ning mitmed teised.

Eksperdid räägivad rohepöördest ja hetkeolukorrast energiaturul ning arutlevad milline on selles protsessis hariduse roll ja milliseid teadmisi ja oskusi vajab tuleviku tööturg.

Üritus on suunatud peamiselt ülikoolide esindajatele, ettevõtjatele ja kõigile, keda tarkvõrgu, energiaturu ja oskuste teema kõnetab.

Konverents toimub Tallinna Tehnikaülikooli koordineeritava projekti SMAGRINET raames koostöös Berliini Tehnikaülikooli, Dresdeni Tehnikaülikooli, Kaunase Tehnikaülikooli, Lorraine’i Ülikooli, Ljubljana Ülikooli, LOBA, CIVITTA ja Eesti Elektritööstuse Liiduga.

Konverents on kõigile avatud veebipõhiselt ja on tasuta, tuleb vaid registreeruda.

Tutvu programmiga ja registreeru üritusele aadressil: https://www.smagrinet.eu/newsflash/events/energy-game-changers-2022/.