Uutel arvutitel ei ole portidega just priisata. Näiteks 13“ Macbookil ongi ainult kaks USB-C pesa ning sinna taha kõik vajalikud seadmed ei mahu. Peale esimest Macbook Air-i välja tulekut on sellest saanud omamoodi meme, et Apple ei ole kasumlik mitte seadmete vaid donglite äris.

Ainus variant ongi minna doki ja donglite teed, kuid see tekitab paratamatult lauale juhtmerägastiku.

Õnneks on mitmed brändid monitoridesse hakanud integreerima täisfunktsionaalseid dokke, mitte üks USB sisse, kaks välja. Korralikus dokiks nimetakski olukorda, kus rohkem, kui üks sisse kaks välja USB hub, lisaks välise monitori ühendamise võimalusele ja võrgukaabli pesale.

Philips 276B1JH on sealt veel sammu edasi ning omab ka Displaylink kiipi, mis sisuliselt teeb dokist välise videokaardi.

Milleks see vajalik on?

Mitmetel ultrabookidel sh 13“ Macbookil on toetatud vaid üks väline monitor. Displaylink kiibiga saad ühendada läbi USB ühenduse mitmeid monitore.

Teadaolevalt on ühe välise monitori toega M1 Macbookile ka 8 monitori ühendatud.

Näiteks Philips 276B1JH puhul piisab ühest USB juhtmest, mis samal ajal ka Macbooki toidab, et ühendada näiteks kaks või enam monitori. Kuna olen harjunud töötama mitme välise monitoriga oli Displaylink kindel kriteerium doki valimisel. Siiani on seda rolli täitnud juhtmerägastikus paiknev Delli dokk, kuid monitori integreeritus on hoopis teine tase juhtmetest vabanemiseks.

Kuidas monitor on?

Pildi kvaliteet on konkreetsel IPS paneeliga monitoril igati hea ning kaetud on sRGB 107% värviruumist, mis on veebis kuvatavate värvide standard. Kindlasti tasub monitor kalibreerida enne värvikriitiliste projektidega alustamist. Olgugi, et tootja paneel suudab neid värve näidata, ei tähenda see, et neid kuidagi imelikult ei tõlgendata. Kalibreerimine enamasti ei näe kõige parem just välja, kuna tõmbab kõvasti erksust ning kontrasti tagasi ja loob nn standard ruumi, mida kasutada.

276B1JH, nagu nimigi ütleb, on 27“ diagonaaliga monitor, mille resolutsiooniks on 2560 x 1440 pikslit (QHD). Antud diagonaaliga monitori kohta kõrgemat resolutsiooni ei soovikski, kuna isegi 32“ monitori puhul valdav osa kasutajaid suurendab teksti 120% peale, mis omakorda teeb 4K resolutsiooni mõttetuks, kui selle QHD peale suurendad. Macbookil sellist funktsiooni nagu suurenda konkreetsel monitoril 120% ei olegi. St Apple enda monitoridel Scale töötab, mujal mitte.

32“ monitoril on valikus kas 4K, kus kiri kribu või HD, kus kõik hirmus suur. Kõik vahepealsed variandid teevad pildi uduseks.

Jalg on kontorimonitorile omaselt hea, reguleeritav igas suunas ning taga on VESA augud, ehk monitori saab kinnitada ka seina või laua külge kinnitatava jala külge, et tööpind veelgi puhtamaks saada.



Konkreetse monitori hinna eest saab keskpärase doki ja keskpärase monitori

Üsna tavapärane on, et alla 300€ maksval dokil on ainult USB 3.0 ühendused. Kui sa suuri andmemahte ei liiguta, siis USB 3.0 5Gbit/s kiirusest võib täitsa piisav olla, kuid video ja suuri fotomahte liigutades muutub USB 3.2 väga ihaldusväärseks oma 2X suurema andmeedastuskiirusega.

Philips 276B1JH saab osta endale alla 500 € eest, mis ühendab endas korraliku monitori, doki ning veebikaamera.

Ühendades Displaylinki doki või monitori M1 Macbookiga, tasub meeles pidada, et alla peaks laadima ka Displaylinki rakenduse, et asi tööle hakkaks.



TEHNILISED ANDMED

Panel Size 27 inch/68.6 cm Aspect ratio 16:9 Maximum resolution 2560 x 1440 @ 75 Hz* Pixel Density 109 PPI Response time (typical) 4 ms (Grey to Grey)* Brightness 350 cd/m² Contrast ratio (typical) 1000:1 PORDID Signal Input DisplayPort 1.4 x 1, HDMI 1.4 x 1, USB-C x 1 (DP Alt mode, DisplayLink)* HDCP HDCP 1.4 (HDMI/DP/USB-C video/DisplayLink) Signal Output DisplayPort out* USB: Upstream: USB-C 3.2 Gen 1 x 1; Downstream: USB-C x 1 (PD 15 W), USB-A 3.2 x 4 (with 1 fast charge B.C 1.2) Audio (In/Out) Audio out DC power out x 1 (support 19 V @ 4.73 A, max. 90 W)* RJ45 Ethernet LAN up to 1 G*, Wake on LAN

