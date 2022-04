Esimest korda loodavad sakslased pärast koroonapandeemiat korraldada ühe suure rahvusvahelise tehnoloogiamessi ilma tõsisemate piiranguteta. Seda on eelmisel aastal ka üritatud, kuid viirus sai siiski võidu. Eks näis, kuidas sel aastal läheb.

Viie päeva jooksul, 2.–6. septembrini 2022, toob Berliinis toimuv IFA kokku ülemaailmsed juhtivad olmeelektroonika, kodumasinate, infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni kaubamärgid. IFA on rahvusvaheliste jaemüüjate jaoks kõige olulisem hooaja eel toimuv tehnoloogiamess.

"Nüüd on lõpuks aeg taaskorraldada täissuuruses mess Berliini Messe territooriumil ja linnas, mis pole mitte ainult Euroopa suurima tarbijaturu pealinn, vaid ka Euroopa sõlmpunktiks,” ütles IFA tegevdirektor ja Messe Berlin Groupi asepresident Jens Heithecker. "Paljud juhtivad ülemaailmsed kaubamärgid on juba osalenud. Praeguse seisuga on meil suur nõudlus IFA Fitness & Digital Health ala ning kodumasinate sektsiooni järele."

IFA pakub ühendatud kontseptsiooni b2b ja b2c müüjatele, mis võimaldab esitleda tooteid ja brände nii tööstuse esindajatele kui ka otse tarbijate ees.

Berliin avaneb

"Praeguste hinnangute ja ülemaailmse olukorra põhjal võib IFA 2022 olla esimene tõeliselt ülemaailmne täismahus mess tööstuse jaoks alates pandeemia algusest, pakkudes tööstusele, jaekaubandusele ja meediale suurt nähtavust," on Messe Berlini tegevjuht Martin Ecknig veendunud. "Tööstusharul on suur soov naasta tavamahus üritusena ja oleme pühendunud sellele, et muuta see septembris Berliinis reaalsuseks."

Berliini messiväljak on juba avatud. Ülemaailmse puuviljakaubanduse juhtival messil Fruit Logistica (5.-7. aprill 2022) kehtis vaid väike osa Covid-19 tavalistest piirangutest. Alates 1. aprillist 2022 saavad osalejad nüüd käia Berliini suurüritustel, näiteks messidel, ilma et nad peaksid esitama mingeid tõendeid testimise, paranemise või vaktsineerimise kohta.

IFA Berliini kohta

IFA, maailma kõige olulisem tarbe- ja koduelektroonika mess, kus esitletakse tavaliselt rekordilist hulka uudistooteid. IFA 2022 toimub Berliinis 2.-6. septembrini. Vaata lähemalt www.ifa-berlin.com.