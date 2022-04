Telia sulgeb esimese kohaliku mobiilsideoperaatorina 2023. aasta lõpuks oma 3G võrgu.

Mobiilside kolmandat põlvkonda ehk 3G tehnoloogiat saab kasutada nii kõneside kui mobiilse interneti edastamiseks. Kuna täna liigub enamus mobiilsest andmesidest juba 4G ja 5G võrkudes, on 3G võrgu roll taandunud peamiselt just kõneside teenindamisele.

Samas on alates 2016. aastast ka kõneside mahud Telia 3G võrgus pidevalt vähenenud. Põhjus on selles, et suurem osa Telia kliente kasutab VoLTE (Voice over LTE) ehk 4G kõneside võimekusega telefone, mis omakorda vähendab kõneside liiklust 2G ja 3G võrkudes.

Telia tehnoloogiajuht Andre Visse tõdes, et kui 2021. aasta alguses oli Telia võrgus VoLTE ehk 4G kõneside võimekusega telefone ca 55%, siis 2022. aasta märtsis oli see arv kerkinud juba 71%-ni.

„Mobiilsideturu sellised trendid on pöördumatud ning oleme jõudnud turu arengus etappi, kus valdav enamus meie kliente eelistab kasutada uuemaid ja võimekamaid tehnoloogiaid. Seetõttu oleme seadnud eesmärgiks sulgeda Telia 3G võrk 2023. aasta jooksul. Analüüsime pidevalt vanemate tehnoloogiate mahte meie võrgus ning töötame plaaniga sulgeda 3G võrk Eestis etappide ja piirkondade kaupa terve järgmise aasta jooksul selliselt, et see protsess põhjustaks võimalikult vähe ebamugavusi meie klientidele,“ ütles Visse.

Telia tehnoloogiajuhi kinnitusel on kõik Telia Company asukohariigid Balti- ja Põhjamaades otsustanud 3G võrgud sulgeda.

„Telia Norra oli esimene, kes oma 3G võrgu kinni pani ning käesoleva aasta jooksul teeb seda ka Telia Leedu, kes on osades Leedu piirkondades 3G võrgu juba sulgenud. 3G võrkude sulgemine annab meile võimaluse võtta vabanenud sagedusvahemikud kasutusele uute ja oluliselt efektiivsemate 4G ja 5G tehnoloogiate juures ning pakkuda oma klientidele nii paremat kasutuskogemust kui teenuste kvaliteeti. Sagedusressurssi tuleb vaadelda kui loodusvara, millega tuleb säästlikult ümber käia ning seetõttu on sageduse taaskasutus jätkusuutlikkuse aspektist ülioluline,“ lisas Visse.

Kõige rahulikuma südamega saavad 3G võrgu sulgemisse suhtuda need Telia kliendid, kes juba kasutavad VoLTE ehk 4G kõneside võimekusega telefone, kuna nemad 3G võrgu sulgemist ei taju.

Otsesemalt puudutab 3G võrgu sulgemine neid inimesi, kelle kasutuses on vaid 2G/3G võrkudes toimivad mobiiltelefonid. Halvimal juhul võib see kliendile tähendada, et peale 3G võrgu sulgemist ta oma senist telefoni kasutada ei saa. Sellise olukorra vältimiseks soovitab Telia juba aegsasti kasutusele võtta VoLTE toega telefon, mis on ühest küljest tulevikukindel, teisalt aga pakub märksa paremat mobiilikõnede kvaliteeti kui vanemad telefonid. Samuti soovitab Telia üle vaadata 3G võrgus mobiilset andmesidet kasutavad seadmed (nt vanad netipulgad, mis 4G-d ei toeta) ning mõelda nende väljavahetamise peale.

Telia eemaldas oma kaubavalikust juba eelmisel aastal kõik telefonid, millel puudus VoLTE tugi. Täna pakub ettevõte oma klientidele müügiks vaid telefone, mis garanteerivad toimivuse ka peale 3G võrgu sulgemist.

Telia testib enda kaubavalikus olevaid seadmeid põhjalikult ja ainult läbi selle on tagatud kõikide tehnoloogiate (sh VoLTE ja 5G) tõrgeteta toimimine Telia võrgus. Avatud turult ostetud seadmetega - eriti nendega, mille sihtturg ei ole algselt meie regioon – võib kasutajatel ette tulla erinevaid muresid.

Lisaks teeb Telia oma klientidele personaalseid VoLTE telefonide eripakkumisi, et kliendid saaksid mugavalt ja soodsalt oma vana telefoni uue vastu vahetada.

VoLTE teenuse ja VoLTE telefonide kohta leiab täpsema info Telia veebilehelt.