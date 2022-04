Bang & Olufsen tõi kevadhooaja keskel turule uue juhtmevaba peakomplekti Beoplay EX sportivatele aktiivsetele inimestele. Sellel on tippdisain ja tippheli, nagu Taani tootjale kohane, adaptiivne mürasummutus (ANC) ja täielikult veekindel korpus.

"Beoplay EX kehastab täiuslikku kombinatsiooni mugavusest, luksusest ja kvaliteetsest helist, ühendades kogu meie legendaarsete helitoodete portfelli. Uute kõrvaklappide Beoplay EX turuletoomine on järgmine loogiline samm audiotoodete valikus, alates auhinnatud kõrvaklappidest Beoplay H95 kuni uustulnukani mänguturul - Beoplay Portal,“ ütles Bang & Olufseni tegevjuht Dorte Westergaard.

Suurim erinevus Beoplay EX ja varasemate Bang & Olufseni kõrvaklappide vahel on disainis. Parema kasutajamugavuse tagamiseks on uute kõrvaklappide kõrvasisene korpus väiksem kui eelmistel mudelitel ja neid võib kanda tunde ilma, et klapid vajaks kohendamist. Kõrvaklapid töötavad ilma laadimiseta kuni 20 tundi ja nende uus disain jätab omakorda ruumi 9,2-millimeetrisele kõlaridraiverile, mis on suurim patenteeritud draiver, mis eales juhtmevabades kõrvaklappides kasutatud.

Kombinatsiooni kõrgtehnoloogilisest helikvaliteedist ja adaptiivsest mürasummutusest täiendab kõrge kõnekvaliteet, tehes Beoplay EXist mugava kaaslase koosolekuteks või mobiilikõnedeks. Igal peakomplektil on kolm mikrofoni, kiirte moodustamise tehnoloogia ja sisseehitatud häälefunktsioon telefonisuhtluseks. Oskus luua ühendus mitme seadmega korraga lubab kasutajatel samaaegselt kuulata ühest kõrvaklapist muusikat ja olla näiteks läbi teise klapi telefonikõnes.

Kõrvaklapid on mustades, sinistes ning kuldsetes värvides.