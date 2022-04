Elektroonikaettevõte LG Electronics esitles oma seni kõige uusimat televiisorite valikut, mille põhifookuses olid OLED-telerid. LG uusimatel mudelitel on ka täiustatud webOS operatsioonisüsteem, millel on nüüdsest veelgi paremad pilditehnoloogiad ja nutikamad funktsioonid.

"OLED-tehnoloogia teerajajana oleme seda tehnoloogiat pidevalt täiustanud ja edendanud, mis on võimaldanud LG-l kindlustada üheksaks aastaks liidripositsiooni ülemaailmsel telerite turul. Uued OLED-tehnoloogiaga telerid kasutavad isevalgustavaid piksleid, mida saab ükshaaval sisse-välja lülitada, et tagada täiuslikud mustad toonid, loomulikud värvid ning erakordselt kontrastne pilt. Lisaks on uutel mudelitel veelgi rohkem nutikaid funktsioone, et pakkuda kasutajatele personaalsemat vaatamiskogemust," selgitas LG Home Entertainment tootedirektor Sungjun Son.

LG G2 (LG OLED Evo Gallery Edition) ja C2-seeria teleritele on sisse ehitatud LG OLED evo-tehnoloogia ning Alpha 9 Gen 5 protsessor, mis tagavad suurema heleduse realistlike ja selgete detailidega piltide kuvamiseks. Heledust suurendavad Brightness Booster Max (G2-seeria) ja Brightess Booster (C2-seeria) funktsioonid, mida pakub Alpha 9 Gen 5 protessori suurenenud töötlemisvõimsus.

LG toob turule ka uusi ekraanisuurusi ja disainilahendusi, et pakkuda tarbijatele rohkem valikut. Lisaks maailma esimesele 97-tollisele OLED-telerile ja uuele 83-tollisele mudelile pakub G2-seeria ka 77-, 65-, ja 55-tolliseid valikuid, et tagada õige suurus vastavalt igale vajadusele.

G-2 seeria Gallery Design mudeleid on võimalik riputada otse seinale ning sellel puuduvad nähtavad kaablid, et säilitada puhas välimus. LG C2-seeria toob turule maailma esimese 42-tollise OLED teleri, mis on mõeldud videomänguhuvilistele. Kokku on võimalik valida kuue erineva suuruse vahel, nende seas ka 83-, 77-, 65-, 55-, 48- tollised mudelid. Samuti on C2-seeria teleritel nüüd veelgi õhemad raamid, et pakkuda minimalistlikku disaini.

LG näitas oma jätkuvat liidripositsiooni LCD-telerite valdkonnas, tutvustades ka laiendatud QNED-telerite valikut. Uued mudelid pakuvad kasutajatele paremat pildikvaliteeti.

QNED-teleritel on uuenduslik Quantum Dot NanoCell tehnoloogia, mis võimaldab kuvada teistest turul olevatest LCD-teleritest erksamaid värve. Rahvusvahelise tootetestimisagentuuri Interek sertifikaadiga LG QNED-telerid pakuvad reaalseid värve laia vaatenurgaga.

2022. aasta QNED-telerite mudelitega laiendas LG ka oma ekraanisuuruste valikut. Suured 86-, 75-, ja 65-tollised mudelid aitavad kodus saada kinoväärilise vaatamiskogemuse. Neile, kellel on vähem ruumi või kes eelistavad väiksemaid telereid, on saadaval ka 55-tollised mudelid.

LG uusimad OLED- ja QNED-telerid on saadaval Eestis alates maist.