Viimaste aastate jooksul on keskmine Eestis soetatud teler olnud 4K-resolutsiooniga ning ligi 55-tollise ekraaniga. Kuigi hetkel paistavad kliendid eelistavat just selliseid mudeleid, siis märkis telekomioperaatori Elisa tootejuht Anti Liivat, et mitmed tootjad on katsetamas ka julgemate formaatidega, millest võivad aastate pärast saada järgmised kõige populaarsemad mudelid.

“Harilikult tuuakse oma tulevikuvisioonid avalikkuse ette tehnoloogiamessidel ning tihti need ka vaid visiooniks jäävad. Siiski on mitmed tootjad aastate jooksul messidel näidatu reaalsuseks muutnud ning soovi korral on võimalik igal huvilisel uudne mudel enda koju hankida,” ütles Liivat. “Seejuures tuleb aga arvestada sellega, et neis kasutatavad tehnoloogiad on niivõrd uued, et tihti ulatub seadme hind kümnetesse, kui mitte sadadesse tuhandetesse eurodesse.”

Kuigi erinevaid omanäolisi telereid on aastate jooksul tutvustatud mitmeid, siis toob Liivat välja viis kõige huvitavamat seadet, mida maailmaturult ka päriselt leida võib.

LG OLED R

LG on kokkurullitavate telerite kallal töötanud juba aastaid, kuid nüüdseks on esimene mudel arenenud nii kaugele, et rahakamad kliendid saavad selle ka päriselt endale koju hankida. Seejuures tuleb aga arvestada, et tehnoloogia pole veel täiuslik ning üks esimesi olemise eest tuleb välja käia ligi 100 000 eurot.

“Piltlikult on tegu teleriga, mille saab kui paberitüki rulli keerata. See tähendab, et kui kasutaja on telesisu vaatamisega selleks korraks lõpetanud, saab ta nuppu vajutada ning ekraan kerib ennast spetsiaalse kapi sisse kokku,” selgitas Liivat. “See võimaldab teleri paigutada ka läbimõeldumalt disainitud ruumi, kuhu tavapäraselt suurt musta ristkülikut panna ei taheta.”

Kuna tegu on võrdlemisi uue tehnoloogiaga, siis märkis Liivat, et ilmselt kulub veel vähemalt 5-10 aastat, enne kui kokkurullitavad telerid päriselt massidesse jõuavad. “Painduvad telefonid on juba siin, ilmselt on vaid aja küsimus kuni painduvad telerid järele jõuavad,” lisas ta.

Sero TV

Samsung on tuntud nii telerite kui ka nutitelefonide maailmas, sestap otsustas tootja kaks tugevust Sero TV näol ühendada – tegu on teleriga, mis suudab end automaatselt piklikkuse asendisse pöörata, et kuvada algupärase kuvasuhtega ka telefonist peegeldatud sisu. Seejuures töötab Sero TV tavaolekus kui täiesti tavaline nutiteler.

“Kui on soov vaadata TikToke või pikliku kuvasuhtega YouTube’i videoid veidi suuremalt ekraanilt, siis lubab Samsung oma Sero TV mudeliga appi tulla. Kui tavaolekus on tegu igati argise landscape-kuvasuhtega seadmega, siis mobiili ühendamisel ja õigete sätete määramisel keerab see end automaatselt 90 kraadi ning võimaldab kuvada pilti just nii nagu näeks seda telefonis,” selgitas Liivat.

Liivat märkis, et Sero TV näol on tegu selge nišitootega, mis on suunatud väga väikesele kliendigrupile ning mille peamiseks eesmärgiks on näidata maailmale midagi huvitavat. “See on ka üsnagi hästi töötanud, kuna viimaste messide raames on see olnud üks enim kõneainet pakkunud mudelitest,” märkis ta.

Mi TV Lux

Kui kokkurullitavate telerite eesmärgiks on seade kasutusvälisel ajal silma alt peita, siis üritab sama teha ka Mi oma TV Lux mudeliga. Erinevalt LG-st kasutab Hiina tootja aga märksa teistsugust lähenemist – teler on väljalülitatud oleks täiesti läbipaistev, nähes seejuures välja kui tavaline tükk klaasi.

“Erinevaid katsetusi läbipaistvate teleritega on teinud mitmed tootjad, kuid siiani on need kõik peamiselt panustanud wow-efektile. Kuigi mõte läbipaistvast telerist tundub intrigeeriv, siis tuleb mõista, et selliste mudelite pakutud pildikvaliteet ja heledus ei ole vähemasti veel ligilähedasedki traditsioonilistele mudelitele,” ütles Liivat.

Siiski märkis tootejuht, et läbipaistvate ekraanide tehnoloogia kallal on töötamas paljud tootjad ning kuigi telerite puhul ei pruugi see olla parimaks lähenemiseks, siis võib sel oma koht olla nutikoduseadmetes ning autotööstuses. “Väike köögikapi peal olev tükk klaasi, mis näitab kellaaega, teavitusi ja nutiassistendi leitud infot on midagi, mis võib lähitulevikus reaalsuseks saada,” lausus ta.

Frame TV

Samsungi Frame TV on üks vähestest erimudelitest, mis on suutnud enda ümber tekitada lojaalse kasutuskonna. Tavaolekus on tegu justkui tavalise teleriga, kuid kui vaatamine lõpetada, siis kuvab see valikut erinevaid kunstiteoseid, mis peaks tekitama tunde, justkui olekski seinale kinnitatud maal, mitte suuremõõduline teler.

“Illusioonile aitab kaasa ka Frame TV disain – ekraan on ümbritsetud üsnagi realistliku pildiraamiga, mida saab vastavalt oma soovidele muuta. Viimase põlvkonna puhul on rõhku pandud ka ekraani peegelduse vähendamisele, mis peaks päris kunstiteose tunnet veelgi tugevamalt edasi andma,” selgitas Liivat.

Frame TV on saadaval ka Elisa tootevalikus, kusjuures enda kodustesse tingimustesse õige valiku leidmiseks on mudel saadaval erinevates suurustes. “Aastate jooksul on ka selle mudeli hind märkimisväärselt langenud, mis tähendab, et sellest on saanud täiesti realistlik valik inimestele, kes oleks niikuinii mõne kallima mudeli poole vaadanud,” selgitas Liivat.

Sky Glass

Sky on Suurbritannia üks suurimaid telekomioperaatoreid, kes tõi hiljuti turule ka enda bränditud 43-tollise teleri. Ootuspäraselt on seadmesse sisse ehitatud ka Sky digiboks, mis tähendab, et klient saab haarate poeletilt teleri, selle pistikusse pista ja kohe kõiki kanaleid vaatama hakata.

“Arvustuste kohaselt ei ole Sky Glassi pakutud pildikvaliteet just maailma kõige parem, kuid sellegi poolest on see esimene näide uuest ja huvitavast trendist. Kui telepildi pakkujad üle maailma on juba aastaid pakkunud oma voogedastusteenuste kaudu originaalsisu, siis Sky üritab ökosüsteemist endale veelgi suuremat tükki haarata ning kindlustada enda kohta ka riistvarapakkujana,” rääkis Liivat.

Hetkel on uudne lähenemine kättesaadav vaid Suurbritannias elavatele klientidele, kuid Liivat märkis, et Sky näitel võivad sarnast lahendust hakata pakkuma ka teised suuremad operaatorid suuremates riikides. “Aeg näitab, kui edukas see projekt on. Hetkel on Sky esimene, kes uudse lähenemise võttis,” märkis Liivat.