Esimesi 8K võimekusega telereid tutvustati juba neli aastat tagasi, aina rohkem tunnevad tavakasutajad nende ostmise vastu ka praegu huvi. Kust aga üldse leida 8K resolutsioonis videosisu? Kõrgekvaliteedilist pilti isegi leidub, kuid tegelikult on üks hea koht 8K videosisu saada hoopis enda taskust – mobiiltelefonist.

Nutitelerite turul on juba pikalt trend, kui väiksemaid telereid vahetatakse suuremate vastu ning eelistatud on võimalikult hea pildivõimekusega seadmed. 4K on juba standard, kuid üha rohkem rändab ostukorvi ka 8K võimekusega mudeleid. Siiani on aga nappinud seda sisu, mida ka reaalselt 8K resolutsioonis vaadata.

"Samsungi Neo QLED 8K telerid suudavad tegelikult ka näiteks 4K sisu upscale´ida ehk n-ö digitaalselt veelgi paremaks teha, kuid see pole lõpuks päris muidugi see," märkis Samsungi tootekoolitaja Alari Pennar.

"Päris 8K pildi nägemiseks mõned kohad tegelikult juba on ja teatud valdkondades tekib see sisu ilmselt kiiremini. Selles osas on paremas seisus näiteks spordisõbrad ning videomängude huvilised,“ selgitas Pennar. "Just spordiülekanded on kohad, kust kõige kiiremini hakkab 8K pilti nägema. Tegelikult juba Tokyo olümpia ülekanded pidid olema 8K kvaliteedis, aga koroona tuli kahjuks seda segama. Alles olnud Bekingi olümpia võeti aga küll üles 8K kvaliteedis. Paraku meie ülekannetesse see veel ei jõudnud, aga seda näidati näiteks avalikel suurtel ekraanidel, kus 8K pildi plussid eriti hästi esile tulevad."

Lisaks tugitoolisportlastele hakkavad eriti head pilti varem ja rohkem nägema ka videomängude huvilised. "Näiteks viimased mängukonsoolid on juba 8K võimekusega. Paraku tuli taas koroona segama ja reaalselt lükkusid nende plaanid natuke edasi. Samas mõningad 8K videomängud on juba täitsa olemas," lausus Samsungi tootekoolitaja.

Kõige lihtsamini pääseb aga 8K sisule ligi siis, kui taskus on olemas piisavalt võimsa kaameraga mobiiltelefon. "Näiteks Samsungi puhul suutis juba möödunud aasta S-seeria telefon Galaxy S21 salvestada väga kvaliteetset 8K kvaliteedis videot," selgitas Pennar. "Ehk siis kõik videod oma pere sündmustest, pidudest, lastest, lemmikloomadest või reisidelt tasub ikkagi teha 8K formaadis. Nii on seda eriti tore hiljem telerist järgi vaadata ning tulevikus, kui 8K kvaliteedi asemel on juba veelgi võimsamad formaadid, on video vaatamiseks ikkagi piisavalt hea kvaliteediga."

Kes aga tahab kohe nautida 8K kvaliteedis ilusat pilti, siis tasub oma teleris avada YouTube ning sealt leiab juba palju toredat materjali. Eriti ohtralt on maalilisi loodus- ja loomakaadreid, mis meeldivad eriti lastele. Samuti on 8K formaadis võimalik tutvuda näiteks erinevate linnade ja riikidega.