Tehnoloogiafirma Huawei tutvustas eelmise nädala lõpus Istanbulis oma uusi järgmise põlvkonna nutiseadmeid, mille hulgast jõuavad peagi Eesti turule sülearvuti, nova nutitelefonid ja juhtmevabad kõrvaklapid.

Rahvusvahelisel tootetutvustusel selgitas Huawei lähemalt oma kontseptsiooni, millega uute toodete arendamisele lähenetakse.

Ettevõtte Kesk- ja Ida-Euroopa, Põhjamaade ja Kanada piirkonna presidendi Derek Yu sõnul jätkab ettevõte tehnoloogia arendamist ja investeeringuid erinevatesse kategooriatesse selleks, et pakkuda revolutsioonilisi lahendusi nii peredele ja üksikkasutajatele kui ka ettevõtetele ja organisatsioonidele.

Nutitelefonid nova Y70 ja nova Y90: võimas aku, kiirlaadimine ja uus ekraan

Uute telefonide seas tutvustas Huawei üritusel nova uusi mudeleid, mis jõuavad peagi müüki ka Eestis.

Keskmisesse hinnaklassi kuuluvad mudelid omavad võimast akut, mis vajab laadimist keskmiselt vaid kahel korral nädalas. Samas võimaldab kiirlaadimise funktsioon vaid 30 minutiga akust juba pool täis laadida.

Mõlemal nova telefonimudelil on suured raamideta täisvaate-ekraanid koos ülikitsaste raamidega, mis tänu professionaalsetele pildistamisvõimalustele, rohkele salvestusruumile ja stiilsele disainile pakuvad konkurentsivõimelise hinnaga tipptaset täna turul valikus olevatele elustiilitelefonidele.

MateBook D 16: 16-tolline sülearvuti töötamiseks, õppimiseks ja arvutimängudeks

Kaugtöötajatele, kes tunnevad puudust traditsioonilisest suure monitoriga kontorist, pakuvad nüüd valikut Huawei uued sülearvutid, mille sarja kuulub 16-tolline FullView ekraan. Korraga mitme ülesande täitmiseks ja ekraanil kuvamiseks rohkem võimalusi pakkuv mudel on varustatud 12. põlvkonna protsessoriga, mille TDP on kuni 40 W, kahe RAM-i ja kiire SSD-kettaga, mis sobib edukalt ka keerukamate kasutusvajaduste jaoks nagu andmete analüüs, koodide kirjutamine või mitmel veebilehel, diagrammis ja esitlusfailis töötamine samal ajal.

Lisaks suuremale kuvaalale muudab MateBook D 16 sülearvutiga töötamise lihtsamaks seadmeteülene failihalduse süsteem ja tehisintellekti rakendamine otsingu puhul, mis muudab failide edastamise arvuti, nutitelefoni ja tahvelarvuti vahel veelgi lihtsamaks. Kasutajate liikuvat eluviisi arvestades on sülearvuti metallist korpus erakordselt kerge ning peagi saadaval ka Eestis.

FreeBuds Pro 2: maailma esimesed kõrglahutusega juhtmevabad kõrvaklapid

Teiste seadmete seas esitles Huawei ka uusi FreeBuds Pro 2 kõrvaklappe, mis eristuvad tipptasemel helikvaliteedi poolest, mille aluseks on kahehelisüsteem. Kõige puhtama helikvaliteedi taga on uudne tehnoloogiline süsteem, mis võimaldab veelgi paremini eristada kuulaja jaoks kõrgeid ja madalaid sagedusi. Võrreldes varasemate mudelitega suudab FreeBuds kõrvaklappide uus mudel pakkuda 15% paremat müravähendust, millega on võimalik vähendada isegi 47 detsibelli müra.

Kolme dünaamilise heli kuulamise optimeerimise algoritmiga varustatud kõrvaklapid suudavad tuvastada reaalajas nii helitugevuse muutusi kui ka kõrva struktuuri erinevusi ja muutusi klappide kandmise ajal, et vastavalt sellele heli kvaliteeti korrigeerida. Tänu lihtsale ühenduvusele mistahes nutitelefoni operatsioonisüsteemiga pakuvad klapid kvaliteetset kuulamiskogemust erinevate kaubamärkide kasutajatele ka Eestis.

Lisaks eelpool kirjeldatud uutele seadmetele tutvustas Huawei üritusel ka teisi lahendusi: kokkuvolditavat telefoni Mate Xs 2, sülearvutit MateBook 16s ja esimest e-tindi ekraaniga tahvelarvutit MatePad Paper.