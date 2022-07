Philips Monitors toob turule 5-megapikslise veebikaameraga universaalmudeli, mis sobib nii tööks kui mängimiseks.

Kõige uuematele videokõnede standarditele vastab Philips 34E1C5600HE.

Uus monitor on loodud vastama hübriidtöö stiilist tulenevatele vajadustele ja väljakutsetele, aidates kasutajatel töötada kodus sama produktiivselt kui kontoris.

Funktsioonide- ja võimalusterohke Philips 34E1C5600HE pakub kaugtöökeskkonna töövahendeid ühes komplektis.

Põhiomadused on järgmised:

• 34-tolline (86,36 cm) laia vaatenurgaga VA LCD-ekraan

• CrystalClear UltraWide Quad HD (3440 x 1440) eraldusvõime

• USB-C port ühe kaabliga ühenduse jaoks sülearvutiga (Power Delivery)

• Integreeritud 5 MP veebikaamera koos mürasummutava mikrofoniga

• Sisseehitatud stereokõlarid

• MultiView mitme seadme korraga ühendamiseks

• LowBlue režiim ja värelusvaba tehnoloogia silmade säästmiseks

„Philips 34E1C5600HE monitor on hea lahendus kodust töötamiseks. See pakub kõike, mida tänapäeva töötajad vajavad, et uuest töökorraldusest maksimumi võtta, olgu see kas pildikvaliteedi, koostöö, turvalisuse, ühenduvuse või mugavuse osas,“ selgitas MMD monitoride ja kuvarite Euroopa vanemtootejuht Carlos Sanchez

Produktiivsusele suunatud

Philips 34E1C5600HE on varustatud funktsioonidega erinevate elukutsete jaoks, alates graafikale orienteeritud valdkondadest, nagu fotograafia ja CAD-CAM projekteerimine kuni raamatupidamise ja rahanduseni.

34-tollise paneeli, CrystalClear UltraWide QHD 3440 x 1440 eraldusvõime ja Ultra Wide-Color tehnoloogiaga pakub monitor 21:9 kuvasuhte ning 178°/178° vaatenurgaga suuremat tootlikkust, kus on ohtralt ruumi erinevate programmide kõrvuti kasutamiseks.

Lisaks jõudlusele varustab Philips 34E1C5600HE kodus töötavaid professionaale mugavate ja nutikate keskendumist ja tootlikkust toetavate funktsioonidega. Videokõned on tänapäeval kaugtöö aluseks ning uus monitor pakub kasutajatele soovitud kvaliteeti, töökindlust ja turvalisust sisseehitatud 5 MP veebikaameraga. See on sertifitseeritud Windows Hello jaoks, samal ajal kui mürasummutav mikrofon ja integreeritud 5 W kõlarid tagavad selge ja optimaalse vestluse kvaliteedi. Täiendava meelerahu pakkumiseks tagab kaamera füüsiline kattelüliti kasutaja privaatsuse ajal, kui kaamerat ei kasutata.

Paindlikud ühendusvõimalused on töökohal alati olulised olenemata, kus töökoht päriselt asub, mistõttu pakub Philips 34E1C5600HE hulgaliselt mitme ülesande täitmiseks mõeldud mugavaid funktsioone. Näiteks MultiView-tehnoloogia võimaldab kasutajatel töötada samaaegselt mitme seadmega, samas kui toiteedastusega USB-C-port pakub kiireks andmeedastuseks ja aega säästvaks laadimiseks ühe kaabliga kõigi lisaseadmetega ühendamise võimalust.

Lisaks kõikidele nendele funktsioonidele võivad Philips 34E1C5600HE kasutajad olla kindlad, et tähelepanuta pole jäänud ka mugavus. Seda tagatakse silmasõbraliku LowBlue režiimiga ja FlickerFree -tehnoloogiaga, mis on kombineeritud tugijala mugava kõrguse ja kalde reguleerimise võimalusega.

Hinnad ja saadavus

Philips 34E1C5600HE on saadaval alates juulist hinnaga 619,00 eurot.