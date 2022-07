Tartus tegutsev reisitehnoloogiaettevõte Turnit, mis arendab maailma juhtivat bussi- ja rongipiletite broneerimise- ja müügiplatvormi Turnit Ride, laiendas oma haaret Ameerika Ühendriikides ning lansseeris Turnit Ride platvormi USA luksusbusse opereerivas ettevõttes RedCoach.

RedCoach korraldab linnadevahelisi bussireise Floridas ja Texases esimese klassi (27 istekohta), äriklassi (38 istekohta) ja turistiklassi (56 istekohta) bussides, kus reisijad saavad nautida sõitu 140-kraadise lamamisasendini kalduvatel istmetel. Kõikides bussides on tagatud tasuta kiire WiFi, 110 V ja USB-pistikupesad seadmete laadimiseks, multimeediaekraan pardameelelahutusega, tasuta suupisted, istekohtade reserveerimise võimalus, busside jälgimissüsteem saabumisaja täpseks ennustamiseks, tasuta pagasitransport ja palju muud.

"See, et RedCoach on seadnud algusest peale oma eesmärgiks pakkuda turu parimat teenust, on Turniti jaoks ülimalt inspireeriv. Tipptasemele pürgiv klient innustab ka meid oma toodet täiustama ja USA nõudlikule bussiturule veelgi sobivamaks kohandama,“ ütles Turniti tegevjuht Ülo Säre.

Tegemist on Turniti teise suure töövõiduga USA-s.

“Sisenesime sellele võimalusterohkele turule 2020. aasta algul, kui sõlmisime esimese lepingu Michiganis lennujaama-transfeeri pakkuva ettevõttega Indian Trails, Inc. Meie laienemisplaanidele pani pausi koroonaviirus, mis peatas sisuliselt pooleteiseks aastaks terves USA-s bussitranspordi ning võttis ettevõtetelt julguse investeerida uutesse lahendustesse,” rääkis Säre ja lisas, et uus leping on märk bussifirmade kindlustunde taastumisest.

Tema sõnul on USA-s bussi- ja rongifirmade jutule pääsemine väga keeruline, sest sektoris usaldatakse ennekõike tegijaid, kellel on ette näidata varasem edukas koostöö Ühendriikide teenusepakkujaga.

“Samas on Euroopa ühistranspordikorraldus oma arengutaseme poolest USA-s paljudele ettevõtetele eeskujuks ning lahendused, mis suudavad teenindada mastaapseid Euroopa bussiärisid, pakuvad USA ettevõtetele suurt huvi. Kuna Michigan Flyer bussiteenust pakkuv Indian Trails on Turnit Ride’iga rahul ning andis meile väga soosiva hinnangu, oli meil ka lihtsam RedCoachile oma võimekust tõestada,” sõnas ta.

Säre kinnitusel suudab Turnit Ride katta RedCoachi tänaseid vajadusi ning toetada ka ettevõtte tulevikuambitsioone. Tema sõnul vajab RedCoach ulatuslikku mitmekanalilist müügivõrgustikku ning võimalust pakkuda oma teenust ka edasimüüjate vahendusel. See eeldab võimekat API-liidest ja skaleeritavat teenuslahendust, mis tuleb igal ajahetkel toime ka väga suurte otsingute ja broneerimispäringute mahuga. Ootused back-end infrastruktuurile on veelgi suuremad perioodidel, kui käimas on kampaaniad ja eripakkumised, mis on RedCoachi ärimudeli lahutamatu osa.

Lisaks kujundab RedCoachi vajadus tihe turukonkurents, mis tähendab, et hinnastrateegia on sõltuvalt konkurentide sammudele ja muudele sündmustele pidevas muutumises ning hinnad ja liinivõrk või samuti vajada kiiret kohandamist. Ettevõtte teenuse põhiandmete paindlik muutmine ja integreeritavus erinevate väliste tööriistadega, näiteks tuluhalduse lahendustega, aitab tagada tõhusa tegutsemise ja mahtude laienemise korral.

RedCoach plaanib USA-s laienemist, mis viib ettevõtte uutele turgudele ja lisab uusi marsruute. Seetõttu on oluline, et kõik piletimüügisüsteemi tööriistad toimiksid laitmatult kõikides asukohtades ning kohanduksid samas võimalikele kohalikele eripäradele.

"Turniti pikaajaline kogemus bussi- ja raudteefirmade teenindamisel Euroopas, Aafrikas ja Põhja-Ameerikas loob kindluse, et nad suudavad olla tehnoloogiapartner, kes viib meie tegevuse uuele tasemele," kinnitas RedCoachi turunduse ja müügi asepresident Florencia Cirigliano.

2010. aastal Floridas asutatud RedCoachi missioon on kujundada ümber arusaamine bussireisimisest ning pakkuda oma klientidele taskukohast, luksuslikku ja turvalist reisikogemust. Tänaseks on RedCoach pakkunud hea hinnaga mugavat ja kliendisõbralikku kiirliiniteenust enam kui 2 miljonile reisijale ning on läbinud üle 25 miljoni miili.

Turnit aitab oma reisijateveo teenust pakkuvatel klientidel juhtida ja hallata oma tegevust, kasutades skaleeritavat pilvepõhist piletimüügi-, broneerimis- ja varade juhtimise süsteemi. Turnit Ride lahendus tagab ettevõtetele mitmekanalilise müügi, dünaamilise hinnakujunduse, pakkudes ühtlasi ühendatud reiside, visualiseeritud istekohtade kaardistamise võimalusi. Turniti pikaajalised partnersuhted aitavad ettevõtte klientidest reisijateveo- ja linnadevaheliste busside ja rongide operaatoritel maksimeerida tulusid, muuta äriprotsesse sujuvamaks ja populariseerida ühistranspordi kasutamist.