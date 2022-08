Täna kohtusid Tallinna Ülikoolis sajad arendajad, insenerid ja teadlased Eestist ja mujalt maailmast iga aastasel konverentsil PyCon, mis keskendub maailmas enimkasutatud programmeerimiskeelele Püüton (Python), milles on kirjutatud suur osa tehnoloogiahiidude Google, Spotify ja Instagrami tarkvarast. Tegemist suurima sarnase konverentsiga Põhjamaades ja Baltikumis.

Konverentsil astuvad üles Pythoni hinnatud programmeerimiskeele eksperdid Andrew Godwin ja Larry Hastings. Lisaks esineb konverentsil veel seitse oma ala tippu USA-st, Suurbritanniast, Saksamaalt, Itaaliast, Norrast, Eestist ja Indiast.

Selle-aastasel konverentsil lahatakse muuhulgas üle 200 miljoni koopia müüdud maailma edukaima video-mängu Minecrafti programmeerimiskeelt ettekandes "Minecrafti programmeerimine Pythoniga". Samuti küberpettustega võitlemise teemat ettekandes "Pettuste avastamine andmeanalüüsi toel“.

Kõik teemad ja esinejaid on leitavad siin: https://pycon.ee.

PyConi konverentsi peakorraldaja ja MTÜ Python Estonia esindaja Amna Ahsani sõnul on tänase konverentsi vastu huvi suurem kui kunagi varem. „Püütoni kogukond on 2022. aastal Eestis varasemast suuremaks kasvanud ning Baltikumi ja Põhjamaadega väga hästi ühendatud. Kuna it-idufirmade keskus on siin regioonis Eestis, siis saame arendajad, insenerid ja teadlased üle kogu maailma konverentsile nagu PyCon väga lihtsalt kokku tuua,“ tõdes sündmuse korraldaja Eestis elav pakistanlanna Amna Ahsan.

Taltechi IT-kolledžis korraldatud Python CodeClubi üritustest alguse saanud konverents toimus esmakordselt 2018. aastal ning jäi covid piirangute tõttu eelmisel aastal ära, et naasta suurelt nüüd üle 200 osalejaga taas vahetu kohtumisena konverentsil „Ühenda-osale-panusta“ (Connect-collab-contribute).

Konverentsile panid õla alla ettevõtted Thorgate, Veriff ja Waybiller Eestist, Nordigen Lätist ja Upcloud Soomest. Tuge pakub teaduspark Tehnopol ja Packt.

Teemast huvitujad, kellel tänasel konverentsil osaleda ei õnnestunud, saavad liituda Python CodeClub raames iga kahe nädala tagant kolmapäeviti toimuvate tehniliste seminaridega. Seminaridel osalemine on kõigile tasuta ning seda veab samuti MTÜ Python Estonia.