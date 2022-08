(Sisuturundus)

Kaasaegne sülearvuti on vaieldamatult iga kaasaegse inimese elus üks olulisemaid seadmeid. Õppige, mängige, töötage, joonistage – olenemata sellest, mida te oma sülearvutiga teete, on alati kasulik teadmine, kuidas valida just teie jaoks odav sülearvuti.

Odava sülearvuti olulised omadused

Odavad sülearvutid on keerulised masinad ja neil on palju “liikuvaid osi”, mis kõik töötavad koos, et tagada tõrgeteta toimimine ja jõudlus. Kui te ei ole tehnoloogiale orienteeritud inimene, võib teil olla veelgi raskem valida endale ja teie vajadustele sobivat sülearvutit. Õnneks muutub see kõik lihtsamaks, kui määrate mõned põhiparameetrid, mida arvesse võtta – mida on lihtne võrrelda ja mis muudavad erinevate mudelite vastandamise palju lihtsamaks.

Ekraan

Sülearvutite hindu langetavad tootjad sageli ekraani arvelt. Enamikul odavatel sülearvutitel on ekraanid, mille diagonaalid on vahemikus 13–15 tolli. Saadaval on ka 11-tollise ekraaniga kaasaskantavad laptopid. Kuna ekraan on üks suurimaid energiakasutajaid, kaaluvad 17-tollise või suurema ekraaniga odavad sülearvutid rohkem ja nende aku kasutusiga on lühem.

Lisaks mõjutab ekraani diagonaal klaviatuuri suurust ja mugavust, samuti abiliideste hulka ja koostist. Soodsaid sülearvutiekraane eristab vahel suhteliselt madal resolutsioon, näiteks 1366 x 768. Samas on ka selles hinnaklassis saadaval kvaliteetsemate ekraanidega versioone. Mati ekraaniga on mugavam töötada kui läikiva ekraaniga. Läikiv ekraan muutub eredas valguses peegliks.

RAM ja kõvaketas

Kõvaketas on mõeldud kasutaja failide ja rakenduste salvestamiseks. Mida suurem on draivi maht, seda rohkem filme ja muusikat saate sülearvutisse salvestada. RAM on mõeldud ajutiseks teabe salvestamiseks ja RAM-i maht mõjutab oluliselt arvuti jõudlust.

Nii kõvaketaste kui ka RAM-i puhul kehtib üks põhireegel: mida rohkem, seda parem. Enamikul odavatel sülearvutitel on 500 GB kõvaketas ja 4 GB muutmälu. Soodsatel sülearvutitel ei ole suuremaid SSD-sid ega rohkem kui 8 GB muutmälu. Kui aga sülearvuti disain viitab uuendusvõimalustele, saab RAM-i ja kõvaketta mahtu eraldi laiendada.

Protsessor

Arvuti üks olulisemaid komponente on protsessor. Protsessori võimsus ja seega ka rakenduste kiirus määrab sülearvuti jõudluse.

Intel Celeroni protsessorid sobivad lihtsate toimingute jaoks, nagu teksti redigeerimine, tabelitoimingud ja Interneti-sirvimine. Siiski on soovitatavad odavad sülearvutid, millel on Intel Core (paljudel Lenovo Thinkpad arvutidel) või AMD protsessor. Intel Broadwell (5. põlvkond) ja Intel Skylake (6. põlvkond) CPU-d on odava segmendi võimsaimad. Seitsmenda põlvkonna Kaby Lake'i protsessoreid kasutavad arvutid on palju kulukamad.

Kui eelarve lubab, on eelistatav osta Core i5 protsessoriga sülearvuti. Intel Core i3 protsessorid on aga samuti võimsad.

Aku kestvus

Enamiku odavate sülearvutite aku tööiga on kolm kuni viis tundi. Pidage meeles, et mitmed tootjad teatavad ebatäpsest aku kasutusajast. Sülearvuti aku tööea kohta täpsema ja usaldusväärsema teabe saamiseks soovitame vaadata videoülevaateid ja lugeda kasutajate ülevaateid.

Kas CD/DVD port on vajalik?

Enamikul odavatel sülearvutitel puudub CD- või DVD-de lugemiseks optiline draiv. Kui teie töö nõuab CD- või DVD-plaatide kasutamist, veenduge, et valitud mudelil on optiline draiv. Optilist draivi saab osta ka eraldi välisseadmena, mis ühendatakse USB-porti.

Tarkvara

Odavad sülearvutid on sageli varustatud operatsioonisüsteemiga Windows 10. Microsoft Office ei kuulu muude rakenduste hulka. See programm võib olla saadaval demonstratsioonina. Siiski on Microsoft Office'ile tasuta alternatiivid, näiteks OpenOffice.

Odav sülearvuti on suurepärane võimalus raha säästmiseks ja õige valiku korral teenib see teid väga pikka aega!