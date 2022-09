Aasta alguses jõudis Arvutimaailma testlaoborisse üks nn ülilai nõgus ekraan, mis siiani laual laiutab, kuid kogu aeg kripeldab, et äkki oleks pidanud valima pikema, laiema, kõrgema, nõgusama. Äkki oleks saanud valida paremini?

Philipsi 328E1CA on just see, mida meie praegune ekraan ei ole: 32“ ehk 80 cm diagonaaliga 4K monitor on laiuselt ligi 10 cm kitsam, kuid 6 cm kõrgem, kui ülilai 346B1C oma 34“ diagonaaliga.

Kõik, kes vähegi monitoride teemat hoomavad, teavad, et ainult pikkus või üldse suurus ei ole see, mis loeb.

Tänu rohkematele pikslitele on selle pikslitihedus arvestatavalt suurem ning isegi pilt tundub mõnevõrra teravam.

Tänu 700 lisapikslile kõrguses sobib see märksa paremini nii foto- kui videotöötluseks ja rakendused, mis mõeldud toimima pigem neljakandilisel ekraanil, tunnevad ennast koduselt.

Videotöötluse puhul sobituvad neljakandilisele ekraanile just rakendused ja töövood, mis kasutavad mitut samaaegset horisontaalset rida korraga.

Kui olulisem on just ajajoone pikkus, pole ekraani kõrgusel erilist lisaväärtust.

1500 mm raadiusega monitori nõgusus teeb selle märksa mõnusamaks kasutada kui lamedat. Lamedal ekraanil ei suuda silm tervet ekraani hoomata ning optilise ilusioonina tundub see olevat lausa kummis. Mida suurem, seda enam on see tuntav.

Nõgusus seevastu teeb kasutamise väga mugavaks ning kogu ekraanipinna samaaegselt kasutatavaks. Paneb mõtlema, et äkki peaks isegi natukene veel suuremat proovima, kuid neid ei tundu vähemalt mõistlikus hinnaklassis turul liialt olevat.

Philips 328E1CA muus peale oma praktilise vormi väga silma ei paistagi. Paneel on hea ja peale kalibreerimist kannatab ka värvitundlikumat tööd teha.

Heledus on OK, kuid HDR-i sealt välja ei meelita. Oma 400 € hinna juures on see nii heleduse kui värvitäpsuse juures üsna OK, pigem üle keskmise.

Selgelt ei ole see mõeldud ka profi- või kontorikasutuseks, kuna jala reguleeritavus on kergelt öeldes kasin ning lubab muuta vaid nurka.

Märguri monitoriks oma 60 Hz sageduse ja 4 ms reageerimisajaga seda monitori pigem ei valiks, kuigi Minecrafti vms saab kenasti ära toksitud.

Kokkuvõtteks

...on Philips 328E1CA väga OK 4K monitor oma raha eest, mida kaaluda.

Kindlast on seda mugavam kasutada, kui lamedat 32“ monitori ning infot mahub sinna tänu kõrgemale pikslite arvule rohkem, kui keskmisele ülilaiale, mis lihtsalt madalam ja välja venitatud.

Selle monitoriga saab kenasti tehtud kontoritöö ning vähem värvikriitilise pildi, videotöötluse. Isegi rahulikumad mängud mängib ära.

Tänu VESA kinnitusele saab sellele ka ergonoomilisema universaaljala kinnitada, mis laual liialt ruumi ei võta ning lubab monitori kasutaja vajadustele reguleerida.

Kui milleski silma paistab siis üsna hea värviedastusvõimega, mida saab õiges režiimis piirata sRGB peale. Kuigi vajab sellisel juhul kalibreerimist.

Koju, kontorisse, väärib kaalumist.