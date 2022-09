Elektroonikaettevõte LG Electronics (LG) esitles tehnoloogiamessil IFA 2022 maailma suurimat OLED-telerit. Uus LG OLED evo Gallery Edition (mudel 97G2) teler jõuab peagi ka Baltimaade edasimüüjateni.

Uuel 97G2 teleril on 97-tolline ekraan, mis kasutab LG isevalgustavat OLED-tehnoloogiat, et tagada äärmiselt realistlik vaatamiskogemus. Uute OLED-teleritega pakub LG ka ettevõtte ajaloo suurimat suuruste valikut, mille hulgas on 42-, 48-, 55-, 65-, 77-, 83-, 88- ja 97-tollised mudelid.

OLED-tehnoloogia teerajajana on LG kindlustanud liidripositsiooni ülemaailmsel esmaklassiliste telerite turul juba üheksaks aastaks, olles miljonite tarbijate jaoks telerivalikul eelistatuim mudel.1 OLED-telerites kasutatakse isevalgustavaid piksleid, mida saab ükshaaval sisse ja välja lülitada, et tagada täiuslikud mustad toonid, loomulikud värvid ning erakordselt kontrastne pilt. Taustvalgustuseta teleri ekraanitehnoloogiad võimaldavad luua ka painutatavaid ja kokku rullitavaid telereid.

LG tutvustas oma uut 97-tollist LG OLED evo Gallery Edition (97G2) telerit esmakordselt IFA 2022 tehnoloogiamessil.

97G2 teler kasutab ettevõtte OLED evo-tehnoloogiat, α (Alpha) 9 Gen5 AI protsessorit ning täiustatud pildialgoritme, mis võimaldavad kuvada ülimalt realistlikke ja detailseid pilte tõeliselt kaasahaarava vaatamiskogemuse jaoks. Ühtlasi on 97-tollist G2-seeria Gallery Design mudelit võimalik paigaldada otse seinale ning teleril puuduvad nähtavad kaablid, et säilitada selle puhas välimus.

Värske turu-uuringu kohaselt moodustavad OLED-telerid sel aastal 55% kogu Euroopa esmaklassiliste telerite turust, 2023. aastaks tõuseb see aga lausa 66 protsendini.2 Aruandes prognoositakse ka, et 2022. aastal ulatub üle 70-tolliste telerite ülemaailmne tarne ligikaudu 14,9 miljoni ühikuni, kasvades järgmisel aastal ligi 17,1 miljonini. Oma laieneva OLED-telerite portfelliga on LG-l hea positsioon, et kindlustada juhtpositsioon ülemaailmsel esmaklassiliste telerite turul ka edaspidi.