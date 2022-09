Sony avalikustas oma uue SRS-XV900 kõlari, mis on kõige võimsam ja valjem Bluetoothiga juhtmevabade X-seeria peokõlarite sarjas. Kõlar on osa visioonist "LIVE LIFE LOUD", et pakkuda muusikasõpradele põnevat meelelahutust.

Juhtmevaba kõlar on mõeldud igasuguste ruumide heliga täitmiseks. Seade on varustatud X-Balanced Speaker Unitiga ja selle ebakorrapärase kujuga kõlarielement tekitab suuremat helisurvet ning vähendab helimoonutusi, suurendades kõlari pindala. Samuti on sellel Jet Bass Booster bassiava, et pakkuda sügavat, jõulist ja võimsat bassi. Keskmised kõlarielemendid tagavad suurepärase heliselguse ning kuus tviiterit ees, küljel ja taga levitavad kõrgsageduslikku heli kõikjale.

SRS-XV900 aku kestab ühe laadimisega 25 tundi. Kui aku hakkab tühjaks saama, siis 10-minutiline kiirlaadimine annab juurde 3 tundi mänguaega. Lisaks aitab akuhooldusrežiim aku tööiga pikendada, lõpetades laadimise, kui aku hakkab täiesti täis saama.

Uuel kõlaril on Sony enda väljatöötatud funktsioon TV Sound Booster, mis aitab teleri vaatamise ajal kuulata täiustatud heli sügava bassi ja realistliku kõrgsagedusliku heliga. Need täidavad ruumi ja võimendavad teleri heli olenemata sellest, kas käimas on film või otseülekanne. Lihtsalt ühenda kaasasolev optiline kaabel ja vali TV Sound Booster režiim mistahes teleri margi või mudeliga.

Meelelahutuslikud lisafunktsioonid

SRS-XV900 kõlari disainimisel on mõeldud ka karaokehuvilistele. Kõlariga saab ühendada nii mikrofoni kui ka elektrikitarri laulmiseks ja mängimiseks. Viimase puhul kasutatakse kõlarit võimendina. Kasutades Fiestable'i mobiilirakendust ja selle uut Double Tracking karaokefunktsiooni, saab enda lauluhäält digitaalselt täiustada, et sõbrad laulja peale liialt ei vihastaks.

MEGA BASS lisafunktsioon lubab kasutajal bassitasemeid reguleerida. Uue SRS-XV900 kõlariga saab nautida muusikat nagu kontserdilgi, samal ajal kui LIVE SOUND režiim taasesitab ainulaadset atmosfääri ja taaselustab kontserdi- ja muusikaelamusi.

Lihtne Bluetooth-ühenduvus ja trikid äppidega

Party Connect Bluetoothi kaudu võimaldab kuulajal ühendada kuni 100 ühilduvat Sony Bluetooth-kõlarit, et nautida sünkroonitud heli ja valgustust. Lisaks saab ka enda muusikat mängida, kui ühendada nutitelefon USB-ga otse kõlari külge.

SRS-XV900 laseb ka kõlarit nutitelefoniga ühendada, kasutades Androidi jaoks mõeldud Bluetoothi kiirsidumist.

Uus kõlar ühildub nii Sony | Music Centeri kui ka Fiestable´i mobiilirakendustega. Sony | Music Centeriga saab valida esitusloendeid, valida järgmise loo, muuta valgustusmustreid ja helirežiime. Fiestable võimaldab kasutada lõbusaid funktsioone, mis aitavad luua peomeeleolu, näiteks peo esitusloendi koostamine, karaoke funktsioonid, sealhulgas häälevahetaja ja kaja, ning DJ-juhtimine heliefektide lisamiseks.

Sony kõlar on loodud ka keskkonda silmas pidades. Selle esi- ja tagapaneelides ning sisemuses kasutatakse taaskasutatud plastikut.

Hind ja saadavus

SRS-XV900 kõlar on Euroopas müügil alates oktoobrist ning soovituslik jaemüügihind on 1199 eurot.