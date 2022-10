Haridusinnovatsiooni ettevõtteid esindava EdTech Estonia globaalne häkaton tõi eelmisel nädalavahetusel virtuaalüritusena kokku 57 meeskonda ja 328 osalejat 50 eri riigist.

Startup Estonia haridussuuna valdkonnajuhi Inga Kõue hinnangul oli häkatoni õnnestumisel suur roll vabatahtlikest koosneval tugivõrgustikul, kes aitasid nädalavahetusel meeskondadel testida nende ideid ja lahendusi. Oma panuse andsid 60 haridustöötajat, nende seas õpetajad, koolijuhid, tugispetsialistid ja õppejõud, kelle väärtuslik tagasiside loob juba lahenduse algfaasis suured eeldused kõnetada tulevasi teenuste kasutajaid.

Žürii lemmikuteks osutusid täiskasvanute IT-valdkonna ümberõppe platvorm Cerebrum Hub, inseneri kutsekvalifikatsiooni keskkond T-shape Engineer, pehmete oskuste koolituskeskkond gümnasistidele ProEm, tunnikavade koostamise lahendus õpetajatele LessonSet, interaktiivne raamatute keskkond lastele Virtual Story ja MultiCube lugemisabiline pimedatele. Publiku lemmikuks valiti Araabia Ühendemiraatide häkatonide korraldamise kogukond Z-generatsiooni noortele AI Club.

„Haridustehnoloogia häkaton aitab tuua Eestisse teiste riikide kompetentse. Ootame, et haridussektor tervikuna areneks edasi ja lahendaks eri probleeme õpetajate, õpilaste ja kogukonna vaatest. Näiteks MultiCube riistvara võimaldab pimedatel teksti lugeda ja teeb tõlkeid eri keelte vahel,” ütles žürii esimees, EdTech Estonia juhatuse liige ja Püha Johannese Kooli kaasasutaja Oleg Shvaikovsky.

Haridus- ja Teadusministeeriumi üldhariduse valdkonna juht Annika Räim lausus, et häkatonil tegeleti oluliste probleemidega nagu õpetajate järelkasv või alustava ja jätkava õpetaja toetamine.

„Paljud meeskonnad tegelesid ennastjuhtiva õppija teemaga ning pakkusid lahendusi individuaalse õpitee kujundamiseks väikelastest täiskasvanud õppijateni välja. Auhinnatud ideed on ka teistesse keeltesse üle toodavad. Meie soov on, et Eesti lapsed saavad varsti neid lahendusi katsetada,” ütles Räim.

Häkatoni toimumist toetasid ja auhinnafondi suuruses 17 000 eurot panid välja Haridus- ja Teadusministeerium, Aristotle, Toggl, Telia ja Bolt.

Haridushäkatoni partnerriigiks oli sel aastal Armeenia sihtasutus Eiva Arts Foundation. Eesti-Armeenia ärisuhete edendaja ja SK ID Solutionsi äriteenuste juhi Piruza Harutjunjani sõnul oli koostöö eesmärk edendada hariduse arendamise valdkonnas iduettevõtlust ja seda just globaalses vaates.

„Innovatsioon sünnib sageli siis, kui ressursse on vähe ja inimesed on sunnitud otsima väljakutsete lahendamiseks nutikaid lahendusi. Kui Eesti iduettevõtete arv on ületanud 1000 piiri, siis Armeenias on see kogukond poole väiksem,” ütles Harutjunjan.

Häkatoni aitas läbi viia EAS-i ja KredExi ühendasutuse iduettevõtluse üksus Startup Estonia ning Haridus- ja Teadusministeerium. EdTech Estonia on Eesti haridustehnoloogia ettevõtete katuseorganisatsioon, mis koondab 46 erinevat hariduse edendamise ettevõtet.

EdTech Estonia korraldatava haridustehnoloogia häkatoni eesmärk on töötada 48 tunni jooksul meeskondlikult välja ja katsetada uudseid ideid, mis parandavad hariduse kättesaadavust või pakuvad lahendusi olemasolevatele probleemidele.

Rohkem infot leiab EdTech Hack kodulehelt.