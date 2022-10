Sel laupäeval, 29. oktoobril toimub Telia Inspira kanalis otseülekanne Cyber Battle of Estonia 2022 finaalvõistluselt, kus selguvad Eesti parimad noored kübertargad.

Cyber Battle of Estonia 2022 finaalvõistlus toimub sel nädalavahetusel Tartus ning on oma ülesehituselt sarnane superstaarivõistlusele, kus otsitakse kübersuperstaare.

Tartu Ülikooli spordihoones toimuvas finaalis võtavad kohapeal mõõtu kolme- kuni viieliikmelised võistkonnad (ühtekokku kuni 100 noort), kelle seast selgitatakse välja parim. Lisaks on finaalis kaasa löömas võistlejaid ka välisriikidest, seda nii kohapeal kui virtuaalselt. Kõigi osalejate eesmärk on ühine – lahendada võimalikult hästi erinevaid küberülesandeid ja saada tänavuseks kübersuperstaariks. ’

Laupäevases finaalis lööb noorte kõrval erinevate küberülesannete lahendamises kaasa ka VIP võistkond, kuhu kuuluvad igapäevaselt tehnoloogiasektoris töötavad professionaalid, sh Telia ärikliendiüksuse juht Holger Haljand ja SK IT Solutions tegevjuht Kalev Pihl.

Cyber Battle of Estonia 2022 finaalvõistluse otseülekannet näeb Telia TV Inspira kanalis laupäeval, 29. oktoobril algusega kell 10:00. Saadet juhib Karl-Erik Taukar.

Telia turbevaldkonna juhi Aigar Käisi sõnul on Telia sellest sügisest Cyber Battle of Estonia toetaja ning üritustesarja on seni panustatud läbi väga erinevate tegevuste, sealhulgas finalistide mentorlus ja võimalus osaleda Telia IT klubis.

„Meil on siiras soov tuua rohkem noori ülimalt olulisse küberturbe valdkonda. Seetõttu lööme Telia poolt kaasa ka võistluse sisu ning erinevate ülesannete loomise juures, et avardada noorte silmaringi ja pakkuda neile väärtuslikke kogemusi,“ ütles Käis.

„On hea meel tõdeda, et selle noorte kübervõistluse korraldamise käigus on käivitunud midagi Tiigrihüppe-laadset, kus avalik ja erasektor järgmise põlvkonna arengus seljad kokku panevad. Need samad noored aitavad meil targa tulevikuühiskonna üles ehitada, mille hüvesid kodanikena turvaliselt nautida saame,“ lisas Cyber Battle of Estonia peakorraldaja Marki Tihhonova-Kreek.

Cyber Battle of Estonia on juba kolmandat aastat järjest toimuv küberürituste seeria, mis on suunatud 15-24-aastastele noortele. Võistluse eesmärk on tutvustada, kuidas kübermaailmas töötamine käib ning milliseid oskuseid ja teadmisi selleks vaja on. Ürituste seeria koosneb kolmest osast: küberturbe kursustest, maakondlikest eelvoorudest ja lõppvõistlusest.