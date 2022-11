Kui keegi ütleb, et suurus pole oluline, siis üsna tõenäoliselt ei ole ta Philipsi Ambiglow monitori näinud. Midagi nii suurt on enda lauale väga raske ette kujutada. Üleüldse, kui suur on mõistlik ekraan, ilma et peaksid istuma 10 m kaugusel?

Ütleks nii, et Philipsi 55“ mänguriekraan on suurem kui elu ise. Palju suurem!

Täpselt nii suur, et 10 m kauguselt vaatamine on kerge liialdus, kuid alla 2 m on see üsna ebamugav. Võttes arvesse, et enamik arvutilaudu on 60-80 cm sügavused, siis laua peal hakkab pea üsna kiiresti selle monitoriga ringi käima ja kael jääb haigeks.

Samas ei saa unustada, et laua peale ei ole see telekas, vabandust, „monitor“, mõeldud.

Philipsi 55“ (139,7 cm) monitor-telekas on ennekõike mõeldud just mänguritele, Xbox kleebistega ja puha. Ekraanil on edevate nimedega Bowers & Wilkins helisüsteem ja Ambiglow-valgustus, mis sisuliselt ekraani taguse seina värviliseks teeb vastavalt ekraanil toimuvale.

Xboxi külge ühendatuna suudab see näidata 4K pilti 120 Hz kvaliteediga, mis on oluliselt sujuvam kui tavaline 60 Hz, mis ekraanidel üsna levinud.

Ühendades arvutiga suudab ekraan isegi 144 Hz kiirusega kuvasid vahetada ja see on 55“ kohta väga muljetavaldav.

Seda enam, et telekate ekraanisagedus on üldiselt läbi mingite pildiparandushäkkide saavutatud.

55“ monitorile praktiliselt poolest lähenedes on selge, et lauale pole seda mõtet panna, kuna nii suure ekraani puhul esinevad naljakad probleemid mille peale ilma katsetamata võibolla ei tulekski.

Normaalse monitori kasutuskauguse juures ei kujuta ette, kui suur on 55.

Algul tundus isegi 32 üsna suur, kuid peale mõningast kasutusaega harjub sellega ära ning isegi seal on nõgus monitor kindlasti eelistatud.

Kuna Philipsi 559M1RYV Ambiglow on sedavõrd suur, siis sellega ära ei harju. Olles täiesti lame, tundub see laua peal kasutatuna lausa kummis.

Sisuliselt on võimatu monitori normaalse vaatamiskauguse juures korraga hoomata ja selle eri nurkade vaatamine eeldab arvestatavalt pea liigutamist. Arvestades meie silmade ehitust tunduvad täiesti lame ekraan kumer (mitte nõgus) Me isegi kontrollisime, latiga.

Kui ei usu, istu oma 55“ või suurema teleka ette ca 80cm kaugusele, kuva sinna oma arvuti pilt ja näed ise.

Tänu selle suurusele ei asenda see enam kahte vaid pigem nelja ekaani.

Tänu oma suurusele ja värvitäpsusele seevastu kujutan seda lisaks mängurilauale ette kuskil video- või kujundusagentuuris.

Toetatud on USB-C ühendus ehk ühendub see otse ka puuvilja-arvutitega, millel muud liidesed ilma donglita puuduvad ja värvihaare on sellel veebistandardi sRGB puhul 125%*.

55“ monitor oli kindlasti huvitav kogemus laual ning ülilaia peale tagasi minnes tundub laud lage. Samas kasutasin ekraanist valdavalt vaid alumist poolt ning ülejäänu oli nagunii vaateväljast väljas.

Kui tahta suurt monitori, siis siiani tundub kõige mõistlikum 32“ nõgus ekraan, sest 43“ 16:9 suhtega nõgusat ei tea, et keegi toodaks. Seda prooviks küll.