Kui tahad stiilset, kerget, õhukest ja mugavat klaviatuuri, mis töötab korraga kuni kolme erineva seadmega, siis Arvutimaailma testimislaual oligi just üks selline - Logitech Multi-device K380. See sobib nii reisivale ärijuhile kui blogivale suunamudijale - pole vahet, kas rohkem on tähtis stiil (saadaval mitu värvi) või mugavus, sest üllatus-üllatus, sel mudelil on mõlemad omadused! Kui ainult see tühik nii palju ei pladiseks!

Jah, tõesti, teised klahvid käivad vaikse pehme müdinaga, aga tühikuklahv tekitab teistest palju valjemat ja kiledamat heli. Kuid ümmargused nupud ise on stiilsed ja mugavad - tekib kunagise trükimasina tunne, kuid klahvivajutused on kerged ja lühikesed.

Klahvidest on esindatud USA paigutusega tavanuppudele lisaks erinupud nii Windowsile kui Macile, seega võid sedasama klaviatuuri korraga kasutada ka näiteks PC ja Maci küljes ja tahvli või nutitelefoni või isegi Bluetoothiga nutiteleriga. Vasakul ülal on Logitechile omaselt kolm Bluetoothi paaritusnuppu/seadmevahtusklahvi. Ühendus käib üle Bluetoothi. Seadme vahetamine toimubki ühe klahvivajutusega.

Muudest erinuppudest, mida päris igal klaviatuuril ei kohta, on funktsiooniklahvide real muusika juhtimine (mängi, pane pausile, keri edasi-tagasi) ja veel neli pealtnäha mobiilile (Androidiga) mõeldud nuppu, aga neist räägime kohe põhjalikumalt. Nuppe on vähe ja klaviatuur on väike ehk ideaalne igale poole kaasavõtmiseks, kuid üks asi võiks veel olla: taustvalgustus, põlve otsas töötamiseks kuskil hämaras kohvikus oleks ideaalsem.

Hea on aga see, et tarkvaraga Logi Options saab neli ülemise rea klahvi, mida enne mainisin ja mis asuvad kohe seadmevahetuse kolme klahvi kõrval, ümber programmeerida midagi muud tegema. Praegu on need mobiilile kasulike funktsioonidega ("koju", "äpivahetus", "tagasi" jne), aga saab määrata klahvile mida iganes tähendust, mida nutiseadmega rohkem vaja läheb.

Klaviatuur töötab kahe AAA patareiga ning need kestavad keskmiselt kaks aastat. Kuna klahvivalgustust pole, siis miski eriti akut ei kuluta.

Klahvid on 75% täisklaviatuuri klahvikäigust, seega pisemad, kui täisklaviatuuri kasutajad on harjunud tippima. Sellega harjub küll kiiresti, aga päris suure kämblaga kasutajatele võivad need nupud liiga väikesed tunduda.

Igal juhul on see klaviatuur mugav lisa nii kodus sülearvutiga kui reisil töötades, sest saad tõsta klahvistiku just oma mugavasse asendisse ja pole aheldatud sülearvuti ja selle ekraani külge. Nii pisikest klaviatuuri saab alati igale poole kaasa vedada.

PLUSSID:

+ Kerge ja mugav kaasas kanda

+ Neli programmeeritavat nuppu

+ Kasutatav korraga kolme seadmega (ühe nupuvajutusega)

MIINUSED:

- puudub klaviatuurivalgustus

- tühikuklahv "pladiseb"

- aku laadimise asemel peab patareisid vahetama

TEHNILISED ANDMED

Klaviatuur Logitech L380

Hind: ca 55 eurot

Ühendus: Bluetooth Classic (3.0), leviala 10 meetrit

Tarkvara: Logi Options+ for Windows (Windows 7 või uuem) ja Logi Options+ for Mac (OS X 10.8 või uuem)

Aku: 2x AAA patareid, tööaeg 24 tundi

Programmeeritavad nupud: 4 nuppu

Ühilduvus: vajalik Bluetooth, Windows 10 või uuem, macOS 10.15 või uuem, iPadOS 14 või uuem, iOS 14 või uuem, Apple TV 2. või 3. põlvkond, ChromeOS, Android 8 või uuem, Microsoft Surface

Mõõtmed: 124 x 279 x 16 mm

Kaal: 423 grammi