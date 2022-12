Kosmeetikafirma L’Oréal teatas mitut kaubamärki hõlmavast partnerlusest Eesti tehnoloogiaettevõttega Ready Player Me, mis loob metaversumis kasutamiseks mõeldud virtuaalseid avatare.

Partnerluse tulemusena on edaspidi Ready Player Me keskkonnas võimalik avatari loomisel kasutada L’Oréal Grupi kahe juhtiva kaubamärgi Maybelline New York ja L’Oréal Professionnel meigi- ja soengustiile. Eksklusiivsed stiilid on kasutamiseks enam kui 4000 platvormil ja rakenduses üle maailma.

Kaubamärkide meigi- ja soengustiilid loodi tuntud juuksurite, meigi- ja 3D-kunstnike ning 3D-disaineri ja -arendaja Evan Rochette koostöö tulemusena. Metaversumis on kasutajatel võimalik valida viie Maybelline New Yorki meigistiili ning viie erineva L’Oréal Professionnel soengu vahel, et anda igaühele võimalus oma välimust loominguliselt väljendada ka virtuaalses kontekstis.

Kõik meigi- ja soengustiilid on saadaval rakenduses Ready Player Me. Partnerlus tugineb L’Oréali metaversumis läbi viidud uurimistööl, mille eesmärgiks on jõuda uute toodete ja teenustega paremini tarbijateni.

"Usume, et ilu tulevik saab olema füüsiline, digitaalne ja virtuaalne," rääkis L’Oréal Grupi digi- ja turundusjuht Asmita Dubey. "Meie kaubamärgid loovad uusi, kaasahaaravaid ja virtuaalseid elamusi, kasutades selleks isikustatud mängusiseseid kogemusi ning virtuaalseid ruume, saadikuid, mõjuisikuid ja reklaame."

"Maybelline New York meigistiilid ja L’Oréal Professionnel soengud on hea täiendus Ready Player Me platvormile," ütles Ready Player Me tegevjuht ja kaasasutaja Timmu Tõke.

"See partnerlus aitab mõista, kui suur on tarbijate huvi virtuaalse ilu järele. Täna on erinevatel platvormidel üle kolme miljardi globaalse mängija. Meie eesmärk on uurida uusi võimalusi ilu loomiseks ning muuta seeläbi kasutajate elamused personaalsemaks ja kaasavamaks. Loovuse, tehnoloogia ja L’Oréali iluteadmiste abil püüame pakkuda kõigile vabadust enda väljendamiseks ka väljaspool "füüsilist" maailma," lisas L’Oréal Grupi Metaverse3 juht Camille Kroely.