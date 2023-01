Uue aasta alguses on Philipsi tootevalikusse lisandunud kaks paljude värskete omadustega uut mudelit: Philips 40B1U5600 ja Philips 40B1U5601H. Mõlemad pakuvad USB-C tehnoloogiaga ühe kaabliga ühendatavust, UltraWide QHD resolutsiooni ja HDR-i pildikvaliteeti, mugavat MultiClient Integrated KVM-lülitit ning isegi väljaulatuvat konksu kõrvaklappide riputamiseks – hea valik aktiivsele inimesele.

Põhiomadusteks on uutel monitoridel kiire andmeedastus ja lihtne ühendatavus USB 3.2 protokolliga USB-C kaudu, UltraWide QHD 3440 x 1440 resolutsioon, DisplayHDR 400 (40B1U5600 mudeli puhul), sisseehitatud 5 MP veebikaamera koos Windows Hello näotuvastuse ja müra summutava mikrofoniga (40B1U5601H mudeli puhul).

Philips 40B1U5600 ja 40B1U5601H on 40-tollise (100,4 cm) diagonaaliga. Monitorid on IPS LED tehnoloogiaga paneeliga ning DisplayHDR 400 toega, 178°/178° vaatenurgaga, profitasemel värvide ja hea kontrastsusega. Nendega saavad fotograafid, graafilised disainerid ja arhitektid olla kindlad, et kujutised on erksad ja täpsed, samas kui majandusanalüütikute ja erinevate arvutustabelite kasutajate käsutuses on dokumentide kõrvuti võrdlemiseks piisavalt ruumi.

Palju ühendusvõimalusi on tänapäeva tempokates hübriidkontorites möödapääsmatud. Nii 40B1U5600 kui ka 40B1U5601H on varustatud vooluedastusega USB-C pesa kaudu, samas töölauda juhtmetega koormamata. Ühe kitsa pööratava USB-C kaabliga saab hõlpsasti ühenduse luua ja kõrgresolutsioonis videot vaadata, samal ajal kiiresti andmeid edastada ja ühilduvaid seadmeid laadida. Kõige nõudlikumatele spetsialistidele suunatud 40B1U5601H mudeli ühendusvõimalused on veelgi laiemad. RJ45 tugi USB-C kaudu tagab vajaduse korral kiire ja turvalise võrguühenduse, samas kui DisplayPorti väljund võimaldab ühendada ühe kaabliga mitu ekraani. MultiClient Integrated KVM-lüliti abil saavad kasutajad töötada ühte monitori, klaviatuuri ja hiire kombinatsiooni kasutades kahes erineva arvutis ning hõlpsasti ühelt allikalt teisele lülituda. Mudeli 40B1U5601H täiendavaks eeliseks on sisseehitatud 5 MP veebikaamera koos Windows Hello näotuvastuse ja müra summutava mikrofoniga, mis tagavad nii kodus töötades kui ka kontoris tööd tehes turvalise suhtluse.

Lisaks eelnevale on monitoride osaks mitmed keskkonnasäästlikud omadused, näiteks energiat säästev PowerSensor, mis reguleerib automaatselt monitori heledust vastavalt sellele, kas kasutaja on kohal või mitte. See võimaldab saavutada kuni 75% energiasäästu, samas kui LightSensor tagab, et ekraani heledus on alati ideaalne, aga ilma liigse energiakuluta. Kasutusmugavus on garanteeritud nii 40B1U5600 kui ka 40B1U5601H puhul. Seda soodustavad sisseehitatud stereokõlarid, kõrvaklappide käepäraseks riputamiseks sobiv konks, reguleeritav jalg, mis võimaldab monitori kasutaja soovidele vastavalt kallutada ja pöörata ning praktiline VESA-kinnitus eraldi jala jaoks.

Philips 40B1U5600 on juba saadaval ning 40B1U5601H alates jaanuari keskpaigast 2023 hinnaga vastavalt 809 ja 909 eurot.