Kuni miljoni eurose investeeringu nimel lähevad idud võistlema mais toimuval startup-konverentsil Latitude59. Esimene registreerimisnädal on toonud sadakond registreerunut nii Euroopast, Aasiast, Aafrikast kui ka Ameerikast. Registreeruda saab 9.aprillini.

Seni suurima investeeringu kogu Baltimaades - kuni miljon eurot - panevad välja Tera Ventures ja Eesti äriinglite võrgustik EstBAN. “Meie siht on avastada maailmatasemel asutajaid, kes tegelevad suurte probleemidega, ja toetada neid valdkonna liidriks kasvamise teekonnal,“ kirjeldab Tera Ventures partner Andrus Oks.

Võidusumma ütleb selgelt, et investorid ei otsi midagi tavapärast. “Kui sinu ettevõtte mõju tänasele maailmale on vähemalt sama suur kui sinu huvi sellega teenida, oled see, keda seekordselt Latitude’ilt leida loodame,“ ütleb Martin Goroško.

24.-26. mail 2023 Tallinnas toimuva Eesti kõige rahvusvahelisema startup- ja tehnoloogiakonverentsi Latitude59 pitch competitionile oodatakse ideefaasist kaugemale jõudnud mõju- ja tehnoloogiaidusid. Iduvõistlusele saab registreeruda 9. aprillini Latitude59 veebis. Väljavalitud meeskonnad saavad pääsu poolfinaali ja võimaluse läbida professionaalne pitching-koolitus. Finaal toimub idu- ja tehnoloogiakonverentsi Latitude59 pealaval 26. mail 2023, kus kõigil finalistidel avaneb võimalus investorite ja laiema publiku tähelepanu teenida.

Seekordne startup-konverents Latitude59 on järjekorras üheteistkümnes, kuhu on oodata üle 800 iduettevõtte ja 400 investori üle maailma. Eesti kõige rahvusvahelisemat valdkonnasündmust väisas mullu ligi 3000-pealine rahvusvaheline iduseltskond.

Registreerumine idukonkursile ja registreerumistingimused on veebilehel latitude59.ee.